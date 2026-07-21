قوات الاحتلال تعتقل ما لايقل عن 10 فسلطينيين من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مالايقل عن 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت خمسة فلسطينيين من قرية مادما جنوب نابلس، واقتحمت بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت منازل وفتشتها.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا اليوم، مواطنا خلال اقتحامها مدينة أريحا، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل، تخللها سرقة أموال ومصاغ، قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا، بالإضافة لاعتقال شابين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.