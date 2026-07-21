متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة واستقرار رغم الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، مشددًا على عدم وجود أي خطط لتخفيف الأحمال أو اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال موجة الحر الحالية.

القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن منظومة الكهرباء تمتلك القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، بفضل جاهزية الشبكة القومية واستمرار متابعتها على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن أقصى حمل سجلته الشبكة القومية أمس بلغ نحو 38.8 ألف ميجاوات، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز الأحمال حاجز 39 ألف ميجاوات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه المعدلات تقترب من أعلى حمل كهربائي سجلته مصر في أغسطس من العام الماضي، والذي بلغ 39.8 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن الشبكة القومية قادرة على التعامل مع تلك الأحمال المرتفعة دون التأثير على استقرار الخدمة أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال.