الأعلى للإعلام يعتمد إجراءات قناة "الشمس" ضد المخالفين ويدعو وسائل الإعلام لتفعيل التنظيم الذاتي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اعتماد الإجراءات الفورية التي اتخذتها قناة "الشمس" بشأن ما تم رصده من مخالفات، تفعيلًا لمبادرة التنظيم الذاتي، على أن يتم إخطار المجلس بنتائج التحقيقات الداخلية فور الانتهاء منها.



وجاءت قرارات قناة "الشمس"، التي أقرها المجلس كالتالي:

أولًا: وقف برنامج "الرقابة البيطرية"، الذي تقدمه السيدة ياسمين خالد، لمدة شهر لحين الانتهاء من المراجعة الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



ثانيًا: حذف حلقة برنامج "هي وهما" المذاعة يوم 20 يوليو الجاري من جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة، مع وقف عرض البرنامج لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من المراجعة الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



ثالثًا: حذف الحلقة محل المخالفة من برنامج "بعد منتصف الليل" من جميع المنصات الرقمية، مع توجيه إنذار رسمي إلى مقدمة البرنامج بضرورة الالتزام الكامل بالأكواد الإعلامية والضوابط المهنية.

رابعًا: إحالة رئيس تحرير قناة "الشمس" العامة إلى التحقيق الإداري، للوقوف على أسباب وقوع هذه المخالفات وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.



خامسًا: تعميم جميع الأكواد والضوابط الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كافة القطاعات والبرامج والعاملين بالشبكة، مع إلزام جميع فرق العمل بالالتزام الكامل بها، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية لضمان التطبيق الدقيق لتلك المعايير وعدم تكرار أي تجاوزات مستقبلاً.



ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترحيبه الكامل بكافة الإجراءات الفورية التي تتخذها المؤسسات والقنوات الإعلامية لتفعيل آلية "التنظيم الذاتي" وترسيخ الانضباط المهني من تلقاء نفسها، وحثّ المجلس مختلف وسائل الإعلام على اتباع هذا النهج والحرص المستمر على المراجعة الداخلية والتصحيح الذاتي لمعالجة أي مخالفات فور وقوعها، بما يضمن الالتزام الكامل بالأكواد والضوابط الإعلامية والارتقاء الجاد بالمحتوى المقدم للجمهور.