" الكويتي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 3 ملايين دولار لدعم استدامة خدمات الكهرباء بالطاقة الشمسية في لبنان

وقع الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم، اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يقدم الصندوق بموجبها منحة مقدارها 3 ملايين دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع تمكين الخدمات العامة بالطاقة الشمسية في الجمهورية اللبنانية.

ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيما مورلي، الممثل المقيم للبرنامج في دولة الكويت، فيما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية، رشيد علي البدر، المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة.

وقال الصندوق الكويتي للتنمية إن المشروع يهدف إلى تعزيز استدامة وموثوقية إمدادات الكهرباء في عدد من المؤسسات العامة ذات الأولوية في الجمهورية اللبنانية، من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على مولدات الديزل، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية، إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من المكونات الرئيسية تشمل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المؤسسات المستفيدة، وتنفيذ تدابير لتحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك توفير المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وبناء القدرات الفنية للعاملين والجهات المعنية في مجال تشغيل الأنظمة وصيانتها وإدارة الطاقة بصورة مستدامة، إلى جانب تعزيز ترتيبات التشغيل والصيانة بما يضمن استدامة تشغيل الأنظمة وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع.

وأوضح أن هذه المنحة تأتي في إطار التزام الصندوق الكويتي بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول العربية، والإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على مواجهة التحديات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدم للمجتمعات المستفيدة.

ولفت الصندوق أن إجمالي مساهماته في المشروعات المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بلغ نحو 15 مليون دولار أمريكي، وشملت مشاريع تنموية وإنسانية في اليمن ولبنان والسودان وقطاع غزة، في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والبنية التحتية للمياه، ودعم الزراعة، بما يعكس التزام الصندوق بدعم التنمية المستدامة والاستجابة الإنسانية في الدول الشريكة.