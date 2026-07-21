مصطفى زيكو يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

شارك مصطفى زيكو نجم منتخب مصر جمهورة صورا جديدة من عطلته الصيفية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر مصطفي زيكو مستمتعا بالاجواء الصيفية علي البحر،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكانا قد أثارت والدة مصطفى زيكو حالة واسعة من التعاطف بعد ظهورها باكية خلال تصريحات تليفزيونية، عبّرت فيها عن اشتياقها الشديد لابنها عقب عودته من المشاركة في كأس العالم.

وأكدت أنها لم تتمكن من لقائه حتى الآن بسبب انشغاله بالاحتفالات والارتباطات الرياضية، رغم سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الأخيرة.

انشغال زيكو ووعد بالزيارة

وأوضحت والدة اللاعب أن كرة القدم تستحوذ على معظم وقت نجلها، مشيرة إلى أنه يحرص على التواصل معها هاتفيًا بشكل مستمر، كما وعدها بزيارتها فور انتهاء التزاماته.

وأضافت أنها طلبت منه اصطحابها إلى الملعب إذا تعذر حضوره إلى المنزل، إلا أنه اعتذر موضحًا أن الأجواء داخل الملعب ستكون مزدحمة.

تعليق طريف ورسالة مؤثرة

وخلال حديثها، قالت مازحة إنها كانت تحتل المرتبة الأولى في حياة مصطفى زيكو، لكن زوجته أصبحت الآن صاحبة الأولوية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تتفهم ذلك وتشعر بالسعادة لاستقرار حياته الأسرية، وتنتظر لقاءه بفارغ الصبر.