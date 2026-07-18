بعد حديث والدة مصطفى زيكو.. مدحت شلبي يوجه رسالة مؤثرة

علق الإعلامي مدحت شلبي، على الجدل الذي شهدته الساعات الماضية، بعد تصريحات والد مصطفى زيكو نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز.

وكانت والدة زيكو، قالت في لقاء تليفزيوني عبر شاشة النهار: «اتصلت بيه وقولتله نفسي أروح الاستاد وأقابلك هناك طالما مش فاضي تيجي قال لي هتبقى بهدلة وناس كتير، اقوله طب هتيجي امتى يقولي هخلص الاحتفالات وهجيلك، انا كنت في حياته رقم 1 ودلوقتي مراته بقت رقم 1 وانا رقم 2، وراضية وقابلة».

وقال مدحت شلبي في برنامجه يا مساء الأنوار المذاع على قناة إم بي سي مصر 2: «رسالتي للإعلامين بلاش نستدرج أهالي اللاعبين والمدربين لكلام مش حلو، زيكو ولد كويس وقدم مردود جيد مع المنتخب، بلاش ندخله في ماتهات».

وأضاف: «حرم زيكو المحترم بلاش كلام ملوش لازمة، ووالدة زيكو لم تكن تقصد لإن كلامها كان محترم».

واختتم شلبي تصريحاته قائلًا: «يا جماعة الأم تبقى أم والزوجة تبقى زوجة، الأم ياجماعة يانهار ابيض، ده انا لما والدتي توفت كتبت بيت شعر وهي على فراش الموت «عيد أمي عيد خير عيد في الزهور، عانقتني فيه أمي حين قدمت الزهور، انت يا اماه روحي، انت اسعادًا لنفسي، بلسمًا يشفي جروحي في عناقي أو بلمسي، نعمة الكونين فضلك، بهجة الدنيا رضاكي، يا مُنى نفسي وعيني، عزتي في ساعديكي، عيد أمي عيد أمي» دي الأم يا جماعة».