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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يرحب برولاني موكوينا.. انطلاقة جديدة نحو موسم الطموحات

موكينا
موكينا
باسنتي ناجي

أعلن نادي بيراميدز رسميا الترحيب بمديره الفني الجديد، الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، استعدادا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تستهدف مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

بيراميدز

ونشر النادي عبر صفحاته الرسمية صورة للمدرب الجديد، مرفقة برسالة: "بداية جديدة تحمل الكثير من الطموح.. مرحبًا بك، رولاني موكوينا"، في إشارة إلى الثقة الكبيرة في المشروع الفني الذي سيقوده مع الفريق.

ويأمل بيراميدز أن يقود موكوينا الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات، مستفيدًا من خبراته التدريبية، في ظل طموحات النادي لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

موكينا بيراميدز الاهلي

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