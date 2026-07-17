قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعهد بدعمها.. ترامب يدعو شقيقة ليندسي جراهام للترشح لمجلس الشيوخ
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا
محمد حماقي يحيي حفل نهائي كأس العالم في الـ فان زون
رودري قبل نهائي كأس العالم: لا نخشى الأرجنتين.. وميسي لا يمكن التنبؤ به
الحكومة اليمنية: نحذر ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد
برلماني: حذف مستحقي التموين يكشف الحاجة لمراجعة قواعد البيانات
يديعوت أحرونوت: أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود تتمركز في إسرائيل
وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد أنباء انتقاله إلى بشيكتاش
اليماحي يدين اعتداء إيران السافر على 4 دول عربية
تراجع بورصة تورونتو إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع
رئيس الوزراء العراقي يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال قوي يضرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا ويطلق تحذيرا مؤقتا من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورت: الأرجنتين تلعب بعنف.. ونثق في قدرتنا على إسقاط ميسي والتتويج بكأس العالم

إيمريك لابورت
إيمريك لابورت
إسلام مقلد

أكد إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، أن منتخب بلاده يدخل نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بعقلية البطل، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو رفع الكأس، كما وجه انتقادات واضحة لأسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أنه يعتمد على تدخلات عنيفة لا تلقى العقاب الكافي، فيما وصف ليونيل ميسي بأنه "أسطورة خالدة"، معربًا عن أمله في أن ينتهي اللقب لصالح "لا روخا" وليس قائد التانجو.

وقال لابورت، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه لا يهتم بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، موضحًا: "لم أفز بها من قبل، ولا أفكر فيها كثيرًا. إذا توجنا بكأس العالم فهذا يكفيني، وفي النهاية هذه الجوائز تذهب غالبًا للمهاجمين، وهذه طبيعة كرة القدم".

المنظومة الدفاعية لإسبانيا

وأشاد مدافع إسبانيا بالمنظومة الدفاعية التي قدمها منتخب بلاده طوال البطولة، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط، مؤكدًا أن الفضل لا يعود لخط الدفاع وحده، بل للفريق بأكمله.

وأضاف: "العمل الدفاعي يبدأ من المهاجم وينتهي عند حارس المرمى. الجميع يدافع، والجميع يعمل بجد حتى لا نستقبل أهدافًا، وهذا ما جعلنا فريقًا صعبًا للغاية".

مواجهة ليونيل ميسي

وتحدث لابورت عن مواجهة ليونيل ميسي في النهائي، مؤكدًا أن قائد الأرجنتين يبقى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وقال: "ميسي أسطورة حية، نشأنا جميعًا على مشاهدة مهاراته، ولعبت ضده مرات عديدة، لكنه يظهر دائمًا في اللحظات الحاسمة. استمتع العالم كله بما يقدمه، لكنني أتمنى ألا تكون كأس العالم من نصيبه هذه المرة، بل من نصيبنا".

وأضاف أن الفوز على الأرجنتين سيكون إنجازًا كبيرًا، لكنه أوضح أن قيمة اللقب لا ترتبط باسم المنافس.

المهم هو الفوز بكأس العالم

وقال: "لا يهم من سنهزم، المهم هو الفوز بكأس العالم، لكن من الطبيعي أن يكون إسقاط منتخب يقوده ميسي له قيمة كبيرة، بعدما تجاوزنا أيضًا العديد من المنتخبات والنجوم الكبار في الأدوار السابقة".

ووجه لابورت انتقادات صريحة لأسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن بعض التدخلات العنيفة تمر دون عقوبات تحكيمية.

وأوضح: "لست قلقًا من الحماس داخل الملعب، لكن ما شاهدناه في مباريات الأرجنتين الأخيرة كان مفاجئًا. هناك تدخلات وتصرفات تُترك دون عقاب، خصوصًا من جانب لاعبيهم، وهو ما يترك علامات وإصابات في المنافسين".

الحكم يجب أن يفرض سيطرته

وتابع: "هذه الأمور لا يجب أن تُقبل في بطولة بحجم كأس العالم، لأنها تؤثر على تركيز اللاعبين. الحكم يجب أن يفرض سيطرته منذ البداية، لأن السماح بمثل هذه التصرفات قد يحول المباراة إلى فوضى".

وأكد مدافع إسبانيا أن منتخب بلاده سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعروف دون الانجرار لأي استفزازات.

وقال: "منذ بداية البطولة كنا فريقًا نزيهًا لا يعتمد على الخشونة أو التدخلات المتهورة، وسنحافظ على هذا النهج في النهائي، لكن الأمر يعتمد أيضًا على الطريقة التي سيدير بها الحكم المباراة".

وعن أهمية المباراة، شدد لابورت على أن مجرد الوصول إلى النهائي ليس كافيًا بالنسبة للاعبين.

الوصول إلى النهائي إنجاز كبير

وقال: "نعم، الوصول إلى النهائي إنجاز كبير ويجب الاستمتاع به، لكن بعد هذا المشوار الطويل لا يمكن أن تكتفي بذلك. لدينا رغبة كبيرة في الفوز وكتابة التاريخ، وهذا هو هدفنا الوحيد".

كما نفى أن يكون تعرض لأي ضغوط من عائلته بعد إقصاء منتخب فرنسا، موضحًا أن الجميع يسانده ويدعمه بشكل كامل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يندم مطلقًا على قراره بتمثيل منتخب إسبانيا بدلًا من فرنسا.

وقال: "بكل تأكيد كان أفضل قرار في حياتي. أشعر هنا بالراحة والثقة والانتماء، ولن أبدل هذه التجربة بأي شيء في العالم".

إيمريك لابورت لابورت منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم الأرجنتين المنتخب الأرجنتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

محكمة

حبس شخص في تعاطى المُخدرات بمنطقة عين شمس

المتهمين

القبض على 5 أشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية بالغربية

حريق

بسبب الحرارة.. نصائح هامة من الحماية المدنية لتجنب الحرائق

بالصور

أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

روبي
روبي
روبي

الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة

دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد