لابورت: الأرجنتين تلعب بعنف.. ونثق في قدرتنا على إسقاط ميسي والتتويج بكأس العالم

أكد إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، أن منتخب بلاده يدخل نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بعقلية البطل، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو رفع الكأس، كما وجه انتقادات واضحة لأسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أنه يعتمد على تدخلات عنيفة لا تلقى العقاب الكافي، فيما وصف ليونيل ميسي بأنه "أسطورة خالدة"، معربًا عن أمله في أن ينتهي اللقب لصالح "لا روخا" وليس قائد التانجو.

وقال لابورت، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه لا يهتم بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، موضحًا: "لم أفز بها من قبل، ولا أفكر فيها كثيرًا. إذا توجنا بكأس العالم فهذا يكفيني، وفي النهاية هذه الجوائز تذهب غالبًا للمهاجمين، وهذه طبيعة كرة القدم".

المنظومة الدفاعية لإسبانيا

وأشاد مدافع إسبانيا بالمنظومة الدفاعية التي قدمها منتخب بلاده طوال البطولة، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط، مؤكدًا أن الفضل لا يعود لخط الدفاع وحده، بل للفريق بأكمله.

وأضاف: "العمل الدفاعي يبدأ من المهاجم وينتهي عند حارس المرمى. الجميع يدافع، والجميع يعمل بجد حتى لا نستقبل أهدافًا، وهذا ما جعلنا فريقًا صعبًا للغاية".

مواجهة ليونيل ميسي

وتحدث لابورت عن مواجهة ليونيل ميسي في النهائي، مؤكدًا أن قائد الأرجنتين يبقى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وقال: "ميسي أسطورة حية، نشأنا جميعًا على مشاهدة مهاراته، ولعبت ضده مرات عديدة، لكنه يظهر دائمًا في اللحظات الحاسمة. استمتع العالم كله بما يقدمه، لكنني أتمنى ألا تكون كأس العالم من نصيبه هذه المرة، بل من نصيبنا".

وأضاف أن الفوز على الأرجنتين سيكون إنجازًا كبيرًا، لكنه أوضح أن قيمة اللقب لا ترتبط باسم المنافس.

المهم هو الفوز بكأس العالم

وقال: "لا يهم من سنهزم، المهم هو الفوز بكأس العالم، لكن من الطبيعي أن يكون إسقاط منتخب يقوده ميسي له قيمة كبيرة، بعدما تجاوزنا أيضًا العديد من المنتخبات والنجوم الكبار في الأدوار السابقة".

ووجه لابورت انتقادات صريحة لأسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن بعض التدخلات العنيفة تمر دون عقوبات تحكيمية.

وأوضح: "لست قلقًا من الحماس داخل الملعب، لكن ما شاهدناه في مباريات الأرجنتين الأخيرة كان مفاجئًا. هناك تدخلات وتصرفات تُترك دون عقاب، خصوصًا من جانب لاعبيهم، وهو ما يترك علامات وإصابات في المنافسين".

الحكم يجب أن يفرض سيطرته

وتابع: "هذه الأمور لا يجب أن تُقبل في بطولة بحجم كأس العالم، لأنها تؤثر على تركيز اللاعبين. الحكم يجب أن يفرض سيطرته منذ البداية، لأن السماح بمثل هذه التصرفات قد يحول المباراة إلى فوضى".

وأكد مدافع إسبانيا أن منتخب بلاده سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعروف دون الانجرار لأي استفزازات.

وقال: "منذ بداية البطولة كنا فريقًا نزيهًا لا يعتمد على الخشونة أو التدخلات المتهورة، وسنحافظ على هذا النهج في النهائي، لكن الأمر يعتمد أيضًا على الطريقة التي سيدير بها الحكم المباراة".

وعن أهمية المباراة، شدد لابورت على أن مجرد الوصول إلى النهائي ليس كافيًا بالنسبة للاعبين.

الوصول إلى النهائي إنجاز كبير

وقال: "نعم، الوصول إلى النهائي إنجاز كبير ويجب الاستمتاع به، لكن بعد هذا المشوار الطويل لا يمكن أن تكتفي بذلك. لدينا رغبة كبيرة في الفوز وكتابة التاريخ، وهذا هو هدفنا الوحيد".

كما نفى أن يكون تعرض لأي ضغوط من عائلته بعد إقصاء منتخب فرنسا، موضحًا أن الجميع يسانده ويدعمه بشكل كامل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يندم مطلقًا على قراره بتمثيل منتخب إسبانيا بدلًا من فرنسا.

وقال: "بكل تأكيد كان أفضل قرار في حياتي. أشعر هنا بالراحة والثقة والانتماء، ولن أبدل هذه التجربة بأي شيء في العالم".