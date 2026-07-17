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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: انفجارات في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس وسط تصاعد التوترات

انفجارات
انفجارات
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات في عدد من المناطق جنوب إيران، شملت جزيرة قشم ومدينة بوشهر ومنطقة سيريك ومدينة بندر عباس، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا عسكريًا وتوترًا متزايدًا على خلفية المواجهة الإقليمية الجارية.

وبحسب التقارير الأولية، سُمعت أصوات انفجارات في هذه المناطق خلال فترة متقاربة، دون أن تقدم وسائل الإعلام الرسمية تفاصيل دقيقة بشأن أسبابها أو طبيعتها. كما لم تُعلن السلطات الإيرانية، حتى الآن، حصيلة رسمية للخسائر أو الأضرار المحتملة، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف.

ولم تحدد وسائل الإعلام الإيرانية ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن ضربات عسكرية أو حوادث داخلية أو أنشطة دفاع جوي، كما لم تعلن القوات المسلحة الإيرانية أو الحرس الثوري تفاصيل بشأن طبيعة الأحداث أو المواقع التي تعرضت لها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مع استمرار تبادل الضربات والتهديدات، وارتفاع مستوى التأهب العسكري في عدد من المناطق الإيرانية، خاصة تلك التي تضم منشآت استراتيجية أو قواعد عسكرية.

انفجارات قشم بوشهر سيريك بندر عباس

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