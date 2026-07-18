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وزير الرياضة يطلق مبادرة صيفك عندنا في كل مراكز شباب الجيزة | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الرياضة يطلق مبادرة صيفك عندنا في كل مراكز شباب الجيزة | شاهد

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

أطلق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة "صيفك عندنا بمراكز شباب الجيزة"، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمديرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاستثمار الإجازة الصيفية وتعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، موجهًا بتعميم تنفيذ المبادرة على مستوى مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بعد النجاح الذي حققته التجربة بمحافظة الجيزة.

وجرى تدشين المبادرة من داخل مركز شباب إمبابة التابع لإدارة شباب شمال الجيزة، بمشاركة مباشرة عبر الشاشات مع 217 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، في مشهد يعكس جاهزية مراكز الشباب لاستقبال النشء والشباب طوال فترة الإجازة الصيفية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وهو ما تعمل الوزارة على ترجمته من خلال برامج ومبادرات تستثمر أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع، وتحول مراكز الشباب إلى منصات حقيقية للتنمية وصناعة الشخصية.

وقال جوهر نبيل: "ننظر إلى الإجازة الصيفية باعتبارها فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب، وتنمية المهارات، وتعزيز الانتماء، وليس مجرد فترة ترفيه، ولذلك نحرص على أن يجد كل طفل وكل شاب داخل مركز الشباب برنامجاً يناسب اهتماماته وقدراته، في بيئة آمنة ومحفزة على الإبداع".

وأضاف: "النجاح الذي تشهده التجربة بمحافظة الجيزة يؤكد أن مراكز الشباب تمتلك الإمكانات البشرية والمنشآت القادرة على تنفيذ برامج نوعية، ومن هنا جاء قرار تعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من النشء والشباب في مختلف المحافظات".

وتنطلق المبادرة بشكل متزامن داخل 217 هيئة شبابية بمحافظة الجيزة، من خلال تنفيذ 762 برنامجًا ومشروعًا في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية والكشفية والتطوعية والتعليمية، بإجمالي 32,500 مستفيد، بما يعكس تنوع الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، ويعزز دورها كمراكز تنموية جاذبة للأسرة المصرية خلال الإجازة الصيفية، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

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