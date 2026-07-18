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خبيرة أسرية: الحوار مع الزوجة أولًا.. والزواج الثاني لا يجب أن يكون مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة أسرية: الحوار مع الزوجة أولًا.. والزواج الثاني لا يجب أن يكون مفاجأة

العلاقات الأسرية
العلاقات الأسرية
محمد البدوي

أكدت الدكتورة نادية جمال، خبيرة العلاقات الأسرية، أن مصارحة الزوجة بالمشكلات التي تواجه الحياة الزوجية تُعد حقًا أصيلًا لها، مشددة على أن الحوار الصريح يجب أن يسبق أي تفكير في الزواج الثاني، باعتباره السبيل الأمثل للحفاظ على استقرار الأسرة ومنح العلاقة فرصة حقيقية للإصلاح.

خلافات أو أزمات داخل منزله

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوج إذا وجد نفسه يفكر في الارتباط بزوجة أخرى بسبب خلافات أو أزمات داخل منزله، فعليه أولًا أن يتحدث مع زوجته بصراحة، ويعرض عليها أسباب هذه المشكلات، مع منحها الفرصة الكاملة للمشاركة في إيجاد حلول قبل اتخاذ أي قرار مصيري.

وأضافت أن مفاجأة الزوجة بالزواج الثاني دون تمهيد أو مصارحة قد تترك آثارًا نفسية عميقة، وتؤدي إلى فقدان الثقة بين الزوجين، مؤكدة أن التواصل الصادق والاحترام المتبادل يمثلان الركيزة الأساسية لاستمرار الحياة الزوجية.

اللجوء إلى الزواج الثاني

وشددت خبيرة العلاقات الأسرية على أن اللجوء إلى الزواج الثاني قبل استنفاد جميع محاولات الإصلاح والحوار يعكس ضعفًا في التواصل داخل الأسرة، مؤكدة أن مواجهة المشكلات بوضوح أفضل من تجاهلها أو الهروب منها، لما لذلك من دور في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

العلاقات الأسرية العلاقات الزوجية الأسرة

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