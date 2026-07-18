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فنزويلا .. ارتفاع ⁠ضحايا ​الزلزالين ​إلى 5069 ​قتيلا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا .. ارتفاع ⁠ضحايا ​الزلزالين ​إلى 5069 ​قتيلا

جانب من أثار الزلزال في فنزويلا
جانب من أثار الزلزال في فنزويلا
محمود نوفل

كشف خورخي رودريجيز، ‌رئيس الجمعية الوطنية في ​فنزويلا، عن إرتفاع عدد من ⁠القتلى ​جراء الزلزالين اللذين ​ضربا البلاد الشهر الماضي ارتفع ​إلى 5069 ​قتيلا.
 

وبحسب الأرقام، ظل ‌عدد ⁠المصابين جراء الزلزالين اللذين وقعا في ​24 ​يونيو ⁠ دون تغيير ​عند 16740، ​في ⁠حين لا يزال 17907 ⁠أشخاص ​بلا ​مأوى.

يُشار إلى أن فنزويلا، شهدت زلزالا بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر يوم الخميس 25 يونيو، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا وكذلك أضرار مادية جسيمة,

وبحسب تقييم أجرته وكالة ناسا، من المحتمل أن يكون حوالي 58870 مبنى في المناطق المتضررة قد دُمر أو تضرر، ولا يزال حجم الأضرار غير معروف بالكامل.

وتواصل دول العالم تقديم الدعم إلى فنزويلا لمواجهة أثار هذه الكارثة، أعربت الحكومة اليابانية عن دعمها المستمر للشعب الفنزويلي، وتقديم المساعدة اللازمة وفقا للاحتياجات المحلية، وذلك في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب فنزويلا الشهر الماضي وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

فنزويلا زلزال فنزويلا الجمعية الوطنية في ​فنزويلا ضحايا زلزال فنزويلا

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