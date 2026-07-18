طارق البشبيشي: صعود الأحزاب القومية قد يغير موقف أوروبا من جماعة الإخوان

توقع الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي أن تشهد السياسات الأوروبية تجاه جماعة الإخوان تغيرات خلال الفترة المقبلة، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.

وقال البشبيشي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استطلاعات الرأي تعكس تزايد فرص الأحزاب القومية في الانتخابات المقبلة، وهي أحزاب تتبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه قضايا الهجرة والإسلام السياسي.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات قد تنعكس على طبيعة تعامل الحكومات الأوروبية مع جماعة الإخوان.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون كاشفة لمدى تأثير صعود التيارات القومية على السياسات الأوروبية المتعلقة بملف الجماعة، وما إذا كانت ستترجم إلى خطوات وإجراءات عملية.