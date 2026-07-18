ركود رغم ثبات الأسعار.. أسعار السيارات المستعملة في مصر بتاريخ اليوم

لازال سوق السيارات المستعملة يشهد حالة من الركود وقلة البيع والشراء رغم كثرة المعروض وثبات الأسعار، بالرغم من اقبال نسبة كبيرة من راغبي شراء السيارات، بسبب ارتفاع “الزيرو”.

وهنا يكون سوق المستعمل هو الأرجح لقلة أسعار السيارات المعروضة به قياساً بأسعار السيارات الجديدة المرتفعة، لكن لازال السوق يعاني من حالة ركود واضحة.

بجانب أن أسعار السيارات المستعملة يتم تحديدها حسب الحالة العامة لكل سيارة، حيث يمكنك مشاهدة السيارة بأكثر من سعر.

يرصد موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارات المستعملة، من سوق السيارات المستعملة الكائن في طريق القاهرة - العين السخنة.

ننصح دوماً بالإستعانة بخبير لفحص السيارة، وبعد ذلك فحصها بالكامل داخل مركز مختص.

نيسان تيدا 2011 أوتوماتيك، عداد 275 ألف كيلومتر، سعرها 435 ألف جنيه.

سكودا a4 مانوال، موديل 1998، عداد كيلومتر 320 ألف، بسعر 275 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2003، أوتوماتيك، عداد 300 ألف كيلومتر، سعرها 455 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2010 أوتوماتيك عداد 175 ألف كيلومتر، سعرها 470 ألف جنيه.

أوبل أسترا موديل 2013 أوتوماتيك، عداد 290 ألف كيلومتر، سعرها 500 ألف جنيه.

ميسوبيشي لانسر شارك موديل 2016 فئة ثالثة، عداد 145 ألف كيلومتر، سعرها 580 ألف جنيه.

هيونداي النترا 2012، أوتوماتيك، عداد 150 ألف كيلومتر، سعرها 640 ألف جنيه.

بروتون جين تو موديل 2014، أوتوماتيك، عداد 160 ألف كيلومتر، سعرها 420 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا 2011 أوتوماتيك، عداد 110 ألف كيلومتر، سعرها 460 ألف جنيه.

ديهاتسو تيريوس موديل 2008 أوتوماتيك، عداد 163 ألف كيلومتر، سعرها 480 ألف جنيه.

هيونداي ix35 موديل 2015 عداد 170 ألف كيلومتر، سعرها 880 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2012 أوتوماتيك، عداد 220 ألف كيلومتر، سعرها 660 ألف جنيه.

دايو لانوس موديل 2000، مانوال، عداد 450 ألف كيلومتر، سعرها 335 ألف جنيه.