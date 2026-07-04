انخفاض بسيط.. أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر

يعد سوق السيارات المستعملة الملاذ المفضل للباحثين عن شراء سيارات بسعر مناسب بعيداً عن سعر “الزيرو” الأغلى، خاصةً مع بدء تراجع الأسعار بشكل بسيط بالتوازي مع هبوط أسعار بعض السيارات الجديدة.

يأتي ذلك عقب حركة كساد أصابت سوق المستعمل، ونتج عنها كثرة في المعروض وقلة في البيع.

تختلف أسعار السيارات المستعملة حسب الحالة العامة لكل سيارة، والدليل على ذلك إمكانية مشاهدة نفس موديل من سيارة بأكثر من سعر.

يرصد موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارات المستعملة، من سوق السيارات المستعملة الكائن في طريق القاهرة - العين السخنة.

ننصح دوماً بالإستعانة بخبير لفحص السيارة بشكل مبدئي، وعب ذلك فحصها بالكامل داخل مراكز مختصة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

نيسان صني موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، يصل سعرها من 500 ألف حتى 540 ألف.

هيونداي ماتريكس موديل 2010، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 490 ألفا حتى 520 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2009، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف، بسعر من 470 ألفا حتى 520 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2008، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 350 ألف كيلومتر، بسعر من 490 ألفا حتى 550 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2010، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 400 ألف كيلومتر، يتباين سعرها من 320 حتى 380ألف جنيه.

دايو لانوس موديل 1999، مانوال، عداد كيلومترات حتى 500 ألف كيلومتر، بسعر من 190ألف حتى 215ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا موديل 2009، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 400 ألف كيلومتر، بسعر من 450 ألفا حتى 500 ألف جنيه.

بيجو 301 موديل 2020، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 590 ألفا حتى 640 ألف جنيه.

فيات بونتو موديل 2009، مانوال، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 270 ألفا حتى 300 ألف جنيه.