تسلا رودستر تقترب من الظهور بمحركات خارقة من سبيس إكس

تستعد شركة “تسلا” للكشف عن النسخة المحدثة من سيارتها الخارقة “رودستر” خلال شهر أغسطس 2026، بعد مرور نحو 9 سنوات على إطلاق نموذجها الأولي عام 2017.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير صحفية أن الحدث المرتقب قد يشهد تقديم عرضًا ميدانيًا لنسخة حصرية مزودة بمحركات دفع هواء بارد (Cold-gas thrusters) جرى تطويرها بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" (SpaceX).

محركات دفع هواء وتقنيات سبيس إكس

من المقرر إقامة العرض التجريبي في موقع اختبارات شركة "سبيس إكس" بمدينة مكغريغور في ولاية تكساس الأمريكية.

وتعتمد هذه النسخة الاستثنائية على توزيع نفاثات هواء مضغوط حول هيكل السيارة لتوفير قوة دفع إضافية تُحسن من مستويات التسارع والكبح، مع إمكانية الارتفاع عن الأرض لمسافة قصيرة.

وأوضحت التقارير أن النسخة المزودة بهذه التقنية لن تكون مخصصة للقيادة على الطرق العامة، وقد يتحكم بها عن بُعد خلال العرض نظرًا للضغط الصوتي والقوة الصادرة عن تشغيل المحركات الصاروخية.

تحولات المشروع والتصميم الهيكلي

شهد مشروع تطوير تسلا رودستر مراجعات هندسية مكثفة منذ الإعلان الأول؛ حيث تخلت الشركة عن استخدام مكونات طراز "Model S Plaid" لصالح بناء هيكل خفيف الوزن مصنوع بالكامل من ألياف الكربون.

وستقدم تسلا الطراز القياسي بمحركات كهربائية تقليدية تعتمد على الدفع الرباعي للعجلات، في حين تقتصر تقنية سبيس إكس على إصدار محدود وبأسعار مرتفعة لتلبية متطلبات الأداء الفائق.