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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا، ويبدأ كثير من الأشخاص يومهم بفنجان منها للشعور بالنشاط والتركيز، لكن بعض الأشخاص قد يلاحظون بعد تناولها زيادة في ضربات القلب أو إحساسًا بأن القلب يخفق بقوة أو بسرعة.

وقد يكون هذا الشعور مؤقتًا لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول كمية كبيرة من الكافيين أو شرب القهوة بسرعة، بينما يمكن أن يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.

لماذا تسبب القهوة خفقان القلب؟

يحتوي القهوة على الكافيين، وهو مادة منبهة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي. ويمكن أن يؤدي تناول الكافيين إلى زيادة اليقظة والنشاط، كما قد يسبب لدى بعض الأشخاص زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب أو الشعور بالخفقان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

وتختلف استجابة الجسم للكافيين من شخص لآخر؛ فكمية صغيرة قد لا تسبب أي أعراض لدى شخص، بينما قد يشعر شخص آخر بالخفقان أو التوتر بعد الكمية نفسها.

شرب القهوة بسرعة قد يزيد الإحساس بالخفقان

طريقة تناول القهوة قد يكون لها دور أيضًا. فشرب كمية كبيرة من القهوة خلال فترة قصيرة يؤدي إلى دخول الكافيين إلى الجسم بسرعة أكبر، وبالتالي قد تصبح أعراضه أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الحساسين له.

كما أن تناول عدة مشروبات تحتوي على الكافيين خلال اليوم، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، قد يرفع إجمالي كمية الكافيين التي يحصل عليها الجسم.

القهوة على معدة فارغة قد تزيد الشعور بالتوتر

بعض الأشخاص يلاحظون أن الأعراض تكون أكثر وضوحًا عند تناول القهوة دون طعام، وقد يصاحب ذلك شعور بالتوتر أو الرجفة أو عدم الراحة في المعدة.

ولا يعني ذلك أن القهوة على معدة فارغة تسبب بالضرورة مشكلة في القلب، لكن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين قد يشعرون بتأثيره بشكل أكبر في هذه الحالة.

القلق وقلة النوم قد يزيدان الخفقان

ليس الكافيين هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بخفقان القلب.

قلة النوم، التوتر والقلق، الجفاف، التدخين، وبعض الأدوية والمنبهات، قد تزيد أيضًا من الإحساس بضربات القلب.

ولهذا قد تشعرين بالخفقان بعد فنجان القهوة في يوم مرهق أو بعد نوم غير كافٍ، بينما لا تظهر الأعراض عند تناول الكمية نفسها في ظروف أخرى.

هل كل خفقان بعد القهوة خطير؟

ليس بالضرورة. فقد يكون الخفقان قصيرًا ويختفي بعد فترة، خاصة إذا كان مرتبطًا بتناول الكافيين ولا يصاحبه أي أعراض أخرى.

لكن تكرار الخفقان أو ظهوره بشكل شديد يستدعي عدم تجاهله، خاصة إذا كان يحدث حتى دون تناول القهوة أو أصبح أكثر تكرارًا مع الوقت.

متى يحتاج الخفقان إلى طبيب؟

ينبغي طلب التقييم الطبي إذا كان الخفقان متكررًا أو مستمرًا أو يصاحبه ألم أو ضغط في الصدر، ضيق في التنفس، دوخة شديدة، إغماء أو شعور بقرب فقدان الوعي.

كما يجب الانتباه إذا كان لديكِ تاريخ مرضي متعلق بالقلب أو اضطراب معروف في ضربات القلب.

ماذا تفعلين إذا شعرتِ بالخفقان بعد القهوة؟

إذا لاحظتِ ارتباط الخفقان بالقهوة، يمكن تقليل كمية الكافيين تدريجيًا ومراقبة الأعراض، مع تجنب الإفراط في تناول المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين.

كما يساعد الحصول على نوم كافٍ وشرب كمية مناسبة من المياه وتجنب تناول عدة مصادر للكافيين في وقت قصير.

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ولا يفضل إيقاف الكافيين بشكل مفاجئ إذا كنتِ معتادة على كميات كبيرة يوميًا، لأن ذلك قد يسبب أعراض انسحاب مثل الصداع والتعب لدى بعض الأشخاص.

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
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بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

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