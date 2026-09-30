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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحميك من 3 أمراض.. اكتشاف فوائد جديدة للقهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
رشا عوني

لا يتوقف العلماء والباحثون حول العالم عن الكشف عن فوائد القهوة وما تفعله في الجسم، وقد توصلت آخر دراسة علمية حديثة أن القهوة تحمي من مرض ألزهايمر ولها تأثيرات مباشرة على صحة الدماغ، حتى استنشاق رائحة فنجان القهوة كان له فوائد عدة ذكرها الباحثون، فما الجديد عن فوائد القهوة للجسم؟.

القهوة تحميك من ألزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة، عن فوائد صحية متعددة لتناول القهوة، مؤكدة دورها الفعال في خفض مستويات التوتر وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وبعض الأورام السرطانية.

Our Coffees | Starbucks

استنشاق رائحة القهوة تخفض التوتر

 

وذكرت الدراسة أن "التجارب التي أُجريت على متطوعين أظهرت أن مجرد استنشاق رائحة فنجان من القهوة الطازجة يسهم بشكل ملحوظ في خفض مستويات التوتر، وتقليل مؤشرات القلق والإرهاق، مع رفع معدلات الاسترخاء دون التأثير على استقرار ضربات القلب".

ماذا يحدث عند تناول 2 كوب قهوة يومياً ؟

 

وبحسب الدراسة الأخيرة عن فوائد القهوة الصحية، فإن الأشخاص الذين يتناولون ما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً حققوا أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة والتفكير مقارنة بغيرهم"، مبينة أن "تناول كوب إلى كوبين يومياً يرتبط مباشرة بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر".

السر في مادة داخل البن

وأوضحت الدراسة أن هذه التأثيرات الإيجابية تعود إلى مركبات (الفينيل إندان) التي تتشكل أثناء تحميص حبوب البن وتزداد مع ارتفاع درجة التحميص، بالإضافة إلى احتواء القهوة على (البوليفينولات) التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تحيد الجذور الحرة وتمنع تلف خلايا الجسم وأنسجته.

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حبوب البن تحمي من السرطان والكوليسترول

وأشار الباحثون إلى أن هذه المركبات توفر حماية حيوية ضد عدة أمراض ومنها بعض أنواع السرطان، فضلاً عن دور (البوليفينولات) في الحد من تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، مما يحافظ على مرونتها ويحسن تدفق الدم في الجسم.

القهوة تخفض خطر الفشل الكلوي 23%


وبحسب نتائج الدراسة، فارتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد بنسبة 23%، وهو تأثير قد يرتبط بدورها المحتمل في دعم تدفق الدم إلى الكلى وتوفير بعض الحماية لوظائفها.

القهوة تحميك من سرطان الكبد

 

كما أشارت النتائج إلى ارتباط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنحو الربع.

فنجان القهوة في هذه الساعة يحمي من خطر الوفاة وأمراض القلب

القهوة تحمي من مرض السكر


وتحتوي حبوب البن على حمض الكلوروجينيك، الذي قد يساهم في إبطاء إطلاق الجلوكوز إلى مجرى الدم بعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ويرى الباحثون أن هذا التأثير قد يكون أحد العوامل المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى بعض مستهلكي القهوة.

وخلال عملية التحميص، تتشكل أيضا مركبات من بينها النياسين، وتزداد كميته مع ارتفاع درجة التحميص، ويلعب حمض النيكوتينيك دورا في دعم صحة الأوعية الدموية.

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