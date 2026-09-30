قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 ديسمبر
سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر
برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر وذلك خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدارًا طفيفًا مسجلُا زيادة تبلغ 15 جنيها على مستوي الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6130 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 4422 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6130 جنيها للشراء و 6085 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5254 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4158 دولار للشراء و 5157 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

المتهمة

رقص خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدتين على أخرى بالضرب بالغربية

جانب من الحادث

خلف 5 ضحايا.. تحقيقات موسعة في حادث طريق الواحات الصحراوي

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد