طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن

أظهر سعر الذهب في مصر وذلك خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدارًا طفيفًا مسجلُا زيادة تبلغ 15 جنيها على مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6130 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 4422 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6130 جنيها للشراء و 6085 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5254 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4158 دولار للشراء و 5157 دولار للبيع.