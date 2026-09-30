وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية في واقعة طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، بعدما اضطرت الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في أعقاب حادثة وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة FZ1073، التي كانت في طريقها إلى مطار بن جوريون الدولي، حيث أفادت شركة «فلاي دبي» بوقوع مشادة داخل القمرة، مؤكدة أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وتأمينها، قبل تغيير مسارها والهبوط بسلام في مطار تبوك.

وكان مطار تبوك قد أعلن في وقت سابق تلقي نداء استغاثة من الرحلة، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ بالمطار استعدادًا لاستقبال الطائرة.

وأكد المطار أن الطائرة هبطت بسلام، فيما تعرض قائدها ومساعده لإصابات ونقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى تقديم المساعدة اللازمة للركاب داخل صالة المسافرين.

وأكدت «فلاي دبي» أن أسباب الواقعة ودوافعها لم تكن معروفة في المرحلة الأولى، وأنها تخضع لتحقيق رسمي، داعية إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالحادث. كما نسقت الشركة لتسيير رحلات بديلة من تبوك، بهدف نقل الركاب إلى وجهتهم النهائية في إسرائيل.

وفي إسرائيل، اتسعت دائرة التحقيق لتشمل جهات أمنية إلى جانب وزارة النقل، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن أجهزة أمنية، بينها الموساد والشاباك والجيش، تشارك في فحص ملابسات الواقعة.

وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد ما جرى داخل قمرة القيادة والأسباب التي أدت إلى تغيير مسار الرحلة، لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن نتائج نهائية للتحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات الأمنية والفنية المرتبطة بالحادث.