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مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

أعلن مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، اليوم الأربعاء، أن جميع ركاب رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» غادروا المطار متجهين إلى وجهتهم النهائية على متن طائرة بديلة، وذلك بعد هبوط الرحلة اضطراريًا في المطار إثر واقعة شهدتها خلال رحلتها.

وكانت الرحلة رقم FZ1073، التي كانت في طريقها من مطار دبي الدولي إلى مطار بن جوريون الدولي، قد أرسلت نداء استغاثة إلى مركز المراقبة الجوية في مطار تبوك عند الساعة 8:44 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما دفع سلطات المطار إلى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الطائرة.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك عند الساعة 9:45 صباحًا، فيما أشار المطار إلى إصابة قائد الطائرة ومساعده، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى تقديم المساعدة للركاب داخل صالة المسافرين.

وفي وقت لاحق، أعلنت «فلاي دبي» أن الواقعة تضمنت مشادة داخل قمرة القيادة، مؤكدة أن أفرادًا من طاقم الشركة الموجودين على متن الرحلة تمكنوا من تأمين الطائرة وتغيير مسارها والهبوط بها بصورة آمنة في تبوك، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم.

وأكدت الشركة إرسال طائرتين بديلتين إلى تبوك للتعامل مع الركاب وأفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الواقعة لم تؤثر على باقي عملياتها المجدولة. كما شددت على أن أسباب ودوافع الحادث لا تزال غير معروفة، وأنها تخضع لتحقيق رسمي، داعية إلى تجنب التكهنات قبل اكتمال التحقيقات.

وبذلك اختتمت أزمة الرحلة بالنسبة للركاب بعد مغادرتهم مطار تبوك على متن رحلة بديلة، بينما تستمر الجهات المختصة في التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز مدينة تبوك السعودية فلاي دبي مطار دبي الدولي

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