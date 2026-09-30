«باركليز» يخفف خطط العودة للمكاتب في بريطانيا بعد اعتراضات واسعة من الموظفين

خفف بنك "باركليز" خططه لإلزام موظفيه في بريطانيا بالعودة إلى العمل من المكاتب، بعد اعتراضات واسعة من العاملين، إذ سمح لبعض الموظفين بتأجيل تطبيق شرط الحضور لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل حتى عام 2027.

وكان البنك قد أعلن خلال الصيف أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أكتوبر على نحو 45 ألف موظف في بريطانيا، مع إلزام الموظفين الأكثر أقدمية بالحضور أربعة أيام أسبوعياً على الأقل، مقارنة بيومين حالياً، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم/الاربعاء/.

وجاء التراجع الجزئي بعد توقيع آلاف الموظفين رسالة مفتوحة أعدها اتحاد «يونايت»، طالبت بتعويضات للمساعدة في تغطية تكاليف الانتقال إلى مقار العمل، وإعفاء العاملين الذين تزيد مدة تنقلهم إلى العمل على 40 دقيقة.

وسيسمح "باركليز" للموظفين بتأجيل الالتزام بالقواعد الجديدة حتى عام 2027، شريطة طلب موافقة المدير المباشر والحصول عليها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة التنفيذية للبنك في مذكرة للموظفين إنها قررت تمديد فترة تطبيق الترتيبات الجديدة لضمان حصول العاملين على الدعم المناسب خلال المرحلة الانتقالية، مضيفة أن البنك يراجع أيضاً سياسة العمل المرن.

وأكد "باركليز"، في الوقت نفسه، أن ترتيبات العمل الجديدة من المكاتب ستدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط لها، مع توفير إجراءات انتقالية للموظفين الذين تحول ظروفهم الشخصية حالياً دون الالتزام بها.

ومن جانبه، قال اتحاد العمال فى بريطانيا "يونايت" إنه يواصل المناقشات مع البنك، مؤكداً أنه يدرك فوائد العمل وجهاً لوجه في دعم التعاون وتطوير فرق العمل وبناء العلاقات، لكنه يرفض تطبيق زيادة موحدة في الحضور الإلزامي على جميع الموظفين دون مراعاة اختلاف ظروفهم.

وطالب الاتحاد أيضاً بإعفاءات تلقائية خلال العطلات المدرسية وفترة عيد الميلاد، وقصر الحضور على يوم واحد أسبوعياً لمقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مواعيد عمل مرنة تسمح بالاستفادة من تكاليف السفر الأقل خارج أوقات الذروة، إلى جانب دعم تكاليف الوجبات في مقار العمل ومنح الموظفين دفعة مالية موحدة لتعويض تكاليف العودة إلى المكاتب قبل مارس 2027.

وتأتي الخطوة في وقت تشدد فيه بنوك ومؤسسات مالية عدة قواعد العمل عن بُعد التي توسعت بعد جائحة «كوفيد-19»، وسط جدل متزايد في القطاع المصرفي بشأن التوازن بين المرونة ومتطلبات الحضور إلى مقار العمل.