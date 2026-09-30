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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيسيكا حسام الدين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

جيسكا حسام
جيسكا حسام
أحمد البهى

أعلنت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين مشاركتها كعضو لجنة تحكيم "أفلام شباب gen z والطلبة" بالدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية والتي تنعقد دورته السادسة في الفترة بين ٣ إلى ٧ أكتوبر لعام 2026 برئاسة الكاتب د.ياسر محب، تحت شعار «العودة إلى المستقبل»، في دورة تضع العلاقة بين ذاكرة السينما وأسئلتها القديمة حول المستقبل في مواجهة مباشرة مع التحولات التي يشهدها عالم الصورة والمحتوى البصري اليوم.


ينطلق شعار الدورة الجديدة من فكرة تجمع بين الماضي واستعادة ذاكرة السينما، وبين التصورات التي قدمتها الأفلام على مدار عقود حول شكل المستقبل، والتي بدأ بعضها يتحول من مجرد خيال سينمائي إلى واقع نعيشه في حاضرنا، بالتزامن مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا ووسائل إنتاج الصورة وتلقيها.

أعمال جيسيكا حسام: 

وتعتبر جيسيكا حسام من أبرز نجوم جيل "جين زي" بعد تألقها مؤخرا في العديد من الأدوار السينمائية والدرامية وأبرزها مسلسل "تحت السن" التي نالت عنه العديد من الإشادات كما حصلت مؤخرا على جائزة أفضل فنانة صاعدة
وتعد جيسيكا حسام الدين من الوجوه الشابة البارزة في جيل Gen Z، بعدما لفتت الأنظار خلال الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، وحققت إشادات واسعة عن أدوارها، ومن أبرزها مسلسل «تحت السن»، الذي شكل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

وتعكس مشاركة جيسيكا حسام الدين في لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب Gen Z والطلبة اهتمام المهرجان بمنح المواهب الشابة مساحة أكبر للمشاركة في المشهد السينمائي، والتفاعل مع تجارب وأفكار جيل جديد من صناع الأفلام.

الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين جيسيكا حسام الدين أفلام شباب gen z والطلبة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية القاهرة للسينما الفرنكوفونية

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