موسكو: نشر قوات غربية في أوكرانيا بمثابة ظهور لقوات "الناتو" على حدودنا

أكدت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والسيطرة على الأسلحة يوليا جدانوفا /اليوم الأربعاء/ أن روسيا ستعتبر نشر قوات غربية في أوكرانيا بمثابة ظهور لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدودنا .

وقالت جدانوفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "ننظر بشكل سلبي إلى فكرة نشر وحدة عسكرية غربية في دولة مجاورة لنا. وسنعتبر هذا الأمر بمثابة ظهور لقوات الناتو على حدودنا، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".

وأشارت إلى أن السياسات الراهنة للحكومات الأوروبية تهدف بوضوح إلى إعداد صناعاتها الدفاعية، وأجهزة الدولة، واقتصاداتها، وبنيتها التحتية المدنية لشن أعمال عدائية ضد روسيا".