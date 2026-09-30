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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وكالة «رويترز» بأن المملكة العربية السعودية رفضت طلبًا إسرائيليًا بالسماح لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بالهبوط في أراضيها، بهدف نقل الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» اضطرت للهبوط في مدينة تبوك، اليوم الأربعاء.

وبحسب مصدرين أمنيين نقلت عنهما الوكالة، طلبت إسرائيل السماح لطائرات عسكرية بنقل الركاب الإسرائيليين من السعودية إلى إسرائيل، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.

وكانت طائرة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب قد هبطت اضطراريًا في السعودية، بعد حادث خطير وقع على متنها، قبل أن تبدأ السلطات المعنية التحقيق في ملابساته.

وأوضحت «رويترز» أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يستعد لإرسال طائرات نقل من طراز «سوبر هيركوليس» لإعادة الركاب، بينما أكدت «فلاي دبي» أن المسافرين سيواصلون رحلتهم إلى وجهتهم على متن طائرة تابعة للشركة.

وتزامن ذلك مع استمرار التحقيقات السعودية والإسرائيلية في الواقعة، وسط تضارب مبكر في توصيف الحادث، بعدما قالت السلطات الإسرائيلية إنه كان محاولة لإسقاط الطائرة، بينما أشارت تحديثات أخرى إلى وقوع اشتباك داخل قمرة القيادة.

رويترز السعودية السعودية رفضت طلبًا إسرائيليًا شركة «فلاي دبي» تبوك إسرائيل طائرة «فلاي دبي» الرياض وتل أبيب

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