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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الوزراء» يوافق على ضم شهداء ومصابين لـ «صندوق التكريم» ويقر مشروعات جديدة بالتعليم والصحة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بضم عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة؛ في الحروب السابقة، وخلال العمليات الخاصة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ عملية درء الخطورة لمسجد المتولي "الطرينى الكبير" بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة لمشروع إنشاء مبني كلية الطب والمستشفى الجامعي، وذلك وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يسهم في استكمال أعمال هذا المشروع المهم، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تخدم القطاع التعليمي / الطبي بمحافظة البحيرة.

ووافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف في مساحة 14756,25 متر مربع لصالح شركة مطاحن شرق الدلتا (إحدى شركات الدولة التي تقوم بأعمال توفير سلع استراتيجية)، وذلك من المساحة الإجمالية المقام عليها مجمع المطاحن بحي الضواحي بمدينة بورسعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة الشرقية تجديد التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع مع شركة "مصر للطيران" للخطوط الجوية، للانتفاع بمقر الشركة المملوك للمحافظة، الكائن بشارع الجلاء، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء على مواطني المحافظة، ويوفر المزيد من الجهد والمشقة التي من الممكن أن يعانيها المواطنون فيما يتعلق بإنهاء إجراءات حجز واستخراج تذاكر السفر على خطوط الشركة الوطنية، فضلا عن أن جميع موظفي مقر الشركة بالزقازيق من أبناء المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة القاهرة (الجهاز التنفيذي لسوق العبور)، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 12 ثلاجة تبريد بسوق العبور لصالح احدى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 10 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان، وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لكل من مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، ومستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وهو ما يأتي في إطار المساعي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بمختلف جوانب المنظومة الصحية.

مجلس الوزراء مشروعات قرارات الشهداء والمصابين الضباط والدرجات الأخرى الحروب السابقة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

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