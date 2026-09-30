شتاء قارس يضغط على أوروبا.. مستشار طاقة يكشف سيناريو أسعار الغاز

تدخل أوروبا موسم الشتاء وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، في وقت تظل فيه أسعار الغاز والإمدادات محل اهتمام كبير بالنسبة للحكومات والمستهلكين على حد سواء.

ارتفاع تكلفة الغاز

وبين ارتفاع تكلفة الغاز وتزايد المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال، تواجه القارة تحديات تتجاوز مجرد فاتورة الطاقة المرتفعة، لتصل إلى تكاليف التدفئة والإنتاج وقدرة الحكومات على مواصلة برامج الدعم.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، من استمرار الضغوط على سوق الطاقة الأوروبية خلال الشتاء، مشيرًا إلى أن محدودية الإمدادات وارتفاع تكلفة الغاز قد يضعان الاقتصادات الأوروبية أمام اختبارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الغاز تفتح باب القلق في أوروبا

قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن أسواق الطاقة الأوروبية تواجه ضغوطًا متزايدة مع توقعات بارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء، موضحًا أن التحديات التي تواجه القارة لا تتعلق بمستوى الأسعار فقط، وإنما تمتد إلى حجم الإمدادات المتاحة من الغاز والنفط.

وأوضح الشوبكي، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما تحركت من مستويات تقارب 32 يورو إلى نحو 72 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يشهدها سوق الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية قد يدفع الأسعار الأوروبية إلى مستويات أعلى خلال الشتاء، متوقعًا إمكانية وصولها إلى نطاق يتراوح بين 90 و100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

الغاز المسال.. منافسة عالمية ترفع التكلفة

ولفت مستشار الطاقة الدولي إلى أن أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على تأمين احتياجاتها من الغاز عبر الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها عرضة لتغيرات الأسعار والمنافسة على الشحنات المتاحة.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الغاز الأميركي المورد إلى أوروبا يمثل عامل ضغط إضافيًا على الاقتصادات الأوروبية، مشيرًا إلى أن التكلفة قد تصل إلى نحو 29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبحسب الشوبكي، فإن ارتفاع تكلفة الغاز لا يتوقف تأثيره عند شركات الطاقة، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التدفئة بالنسبة للمواطنين، فضلًا عن تأثيره على تكلفة تشغيل القطاعات الاقتصادية والصناعية.

فاتورة التدفئة تضغط على الحكومات

وأوضح مستشار الطاقة الدولي أن ارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى التوسع في برامج الدعم، بهدف تخفيف تأثير زيادة تكلفة الطاقة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يأتي في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطًا على قدرتها المالية، ما يجعل ارتفاع أسعار الطاقة تحديًا إضافيًا أمام الموازنات العامة.

وأكد أن تطورات سوق الغاز خلال الشتاء ستظل مرتبطة بعدة عوامل، من بينها حجم الإمدادات المتاحة، ومستويات الطلب، والمنافسة العالمية على شحنات الغاز المسال، إلى جانب حركة الأسعار في الأسواق الدولية.