ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الحالة المميزة التي يعيشها المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة ومنتخب مصر، بعد نجاحه في تسجيل أول أهدافه الدولية مع الفراعنة.

ونجح حمزة عبد الكريم في هز شباك جنوب السودان، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، ليضع بصمته الأولى مع المنتخب الأول.

عام استثنائي لحمزة عبد الكريم

وأكدت صحيفة "ماركا" أن عام 2026 يمثل محطة استثنائية في مسيرة حمزة عبد الكريم، بعدما أضاف تسجيل أول أهدافه الدولية إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف أمام جنوب السودان يمثل فصلًا جديدًا في مسيرة اللاعب، الذي نجح خلال الفترة الماضية في ترسيخ مكانته كأحد العناصر البارزة في كرة القدم المصرية.

كما سلطت "ماركا" الضوء على الرقم القياسي الذي حققه المهاجم الشاب، بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل هدفًا مع المنتخب الأول، خلف أحمد حسام ميدو وعبد الكريم صقر.

سبتمبر.. شهر لا يُنسى

ووصفت الصحيفة الإسبانية شهر سبتمبر الجاري بأنه شهر استثنائي في مسيرة حمزة عبد الكريم، بعدما شهد عددًا من المحطات المهمة في مشواره مع برشلونة ومنتخب مصر.

وفي 11 سبتمبر، أعلن برشلونة تجديد عقد المهاجم المصري، قبل أن يوقع اللاعب على عقده الجديد في 15 سبتمبر، بحضور خوان لابورتا، رئيس النادي، خلال مراسم تقديمه لوسائل الإعلام.

واختتمت "ماركا" تقريرها بالتأكيد على أن عام 2026 يواصل حمل المزيد من اللحظات المهمة في مسيرة حمزة عبد الكريم، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سواء مع برشلونة أو منتخب مصر.