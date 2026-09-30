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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يعود إلى برشلونة بعد الإصابة مع منتخب البرازيل

رافينيا
رافينيا
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استبعاد رافينيا من معسكر المنتخب كإجراء احترازي بعد تعرضه لتورم في عضلات الفخذ.

وكان جناح برشلونة، البالغ من العمر 29 عاما، قد غادر الملعب مصابا خلال الشوط الأول من فوز البرازيل 4-2 على أستراليا في مباراة ودية أمس الثلاثاء، ما أثار قلقا في أوساط النادي الكتالوني خشية فقدان أحد أبرز لاعبيه في مستهل الموسم.

وعانى رافينيا من مشكلات بدنية متكررة الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 33 مباراة مع برشلونة، كما غاب عن أربع مباريات في أبريل نيسان بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن تعرض لها أثناء وجوده مع المنتخب البرازيلي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان، أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بتورم عضلي خفيف، من دون الإشارة إلى أي إصابة أكثر خطورة.

غياب رافينيا

وبذلك سيغيب رافينيا عن المباراة الودية المقبلة أمام الهند يوم السبت، فيما قرر الجهاز الفني عدم استدعاء بديل له.

وكان كارلو أنشيلوتي قد أشرك رافينيا طوال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 أمام أستراليا يوم الجمعة الماضي، حيث صنع هدف التعادل المتأخر الذي سجله رايان.

ويعيش رافينيا فترة تألق لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفا وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة في ثماني مباريات فقط.

ويستأنف الفريق الكتالوني منافساته في العاشر من أكتوبر، عندما يستضيف خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

رافينيا معسكر البرازيل برشلونة منتخب البرازيل

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