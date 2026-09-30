الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة المنتخب التونسي في الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 20 سنة والتي ستقام في ضيافة غانا العام المقبل.

التشكيل شهد تغييراً وحيداً بالدفع بيونس الملاح في وسط الملعب بدلاً من محمد رأفت الذي حصل على بطاقة حمراء أمام منتخب ليبيا في الجولة الأولى.

وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

عمر عبدالعزيز (23) ’ محمد عوض (3) ’ نور أشرف (2) ’ إياد مدحت (4) ’ مهند الشامي (5) ’ يونس الملاح (14) ’ محمد سمير "كونتا" (15) – محمد حمد (8) ’ عمر العزب (14) ’ أنس رشدي (20) ’ محمد هيثم (9).

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر (1) – عبدالله بدير (13) – محمد فرج (21) – عمر ثروت (17) – عمر أمين (18) - ياسين عاطف (7) – محمود صلاح (10) – علي الجارحي (22) – أدهم كريم (25).

المباراة ستنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في هذه التصفيات، الخميس الماضي، بالفوز على نظيره الليبي (2 – 0) ثم حصل على راحة في الجولة الثانية، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وشهدت تعادل منتخب تونس أمام المغرب (0 – 0) ليكون التعادل الثاني له على التوالي بعد انتهاء المواجهة الأولى أمام منتخب الجزائر بنتيجة (1 – 1).