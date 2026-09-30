الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدتين على أخرى بالضرب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم القائمة على النشر قيام زوجة نجلها وشقيقتها بالتعدى عليها بالضرب بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات أسرية بين كل من طرف أول (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) ، طرف ثان (زوجة نجلها وشقيقتها – مقيمتين بذات العنوان) تعدى على إثرها الطرفين على بعضهم بالسب والضرب "محرر بشأنها عدة محاضر ، مازالت قيد التحقيقات"

وأمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم تبادلا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





