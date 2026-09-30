العقود الآجلة في كندا ترتفع هامشيا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سجلت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر الرئيسي في كندا ارتفاعا طفيفا الاربعاء، بينما يستعد المستثمرون لصدور بيانات التضخم الاميركية التي قد تحدد كيفية معايرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاشهر المقبلة.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع عقد مؤشر ستاندارد أند بورز /تي إس إكس 60 نقطتين، او بنسبة 0.1 في المئة.

ويتجه مؤشر ستاندارد أند بورز /تي إس إكس المركب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة اشهر، في ظل تقلبات حادة خلال سبتمبر تأثرت بارتفاع عوائد السندات العالمية وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن واوتاوا. ومع ذلك، يظل المؤشر على مسار تسجيل ربع سنوي تاسع على التوالي من المكاسب، وهو رقم قياسي تاريخي.

وفي الولايات المتحدة؛ بدت العقود الآجلة للمؤشرات الكبرى مستقرة نسبيا، حيث تراجع عقد داو جونز 0.1 في المئة، وظل عقد ستاندارد أند بورز 500 شبه ثابت، بينما انخفض عقد ناسداك 100 بنسبة 0.2 في المئة. ويركز المستثمرون هذا الاسبوع على مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر اغسطس، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والمتوقع ان يظل فوق هدف 2 في المئة.

كما يترقب السوق بيانات التوظيف الاميركية لشهر سبتمبر، التي ستصدر الجمعة، لتقييم قوة سوق العمل. ويعد التضخم والتوظيف العاملين الرئيسيين في قرارات الفيدرالي، الذي رفع الفائدة 25 نقطة اساس هذا الشهر، مع نبرة تميل الى التشديد في مواجهة التضخم العنيد.

وتتباين توقعات السوق بشأن الحاجة الى زيادات اضافية، رغم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن لا “ضرورة ملحة” لرفع الفائدة في اكتوبر، في حين تشير توقعات لجنة السوق المفتوحة الى ان معظم اعضائها يرجحون زيادة واحدة على الاقل قبل نهاية العام.

وتسود حالة حذر في قطاع التكنولوجيا قبل اعلان نتائج شركة ميكرون للربع الرابع بعد اغلاق التداول.