6 شهداء وأكثر من 15 جريحا جراء استهداف مركبة في غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن اليوم شهد تطورًا خطيرًا تمثل في الاستهداف الإسرائيلي لسيارات النقل العام، موضحًا أن ما جرى في منطقة حي تل الهوا يمثل سابقة خطيرة، بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية يستقلها مواطنون، وكانت تجر خلفها عربة أخرى بسبب أزمة النقل في قطاع غزة، نتيجة تدمير السيارات وعدم توافر الزيوت اللازمة لها.

وأوضح أن العربة، التي يطلق عليها في غزة "العجلة"، كان يستقلها نحو 12 مواطنًا بالإضافة إلى السيارة التي تجرها، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدفها بشكل مباشر من خلال طائرات الاستطلاع في منطقة تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 15 آخرين، وُصفت جراح عدد منهم بالحرجة والخطيرة، ونُقلوا إلى مستشفيي الشفاء والقدس في منطقة تل الهوا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه الواقعة تأتي بالتوازي مع استمرار الخروقات التي تطال اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الآليات الإسرائيلية توغلت قبل قليل إلى شمال مخيم البريج وسط القطاع، ووصلت إلى مشارف شارع صلاح الدين قبل أن تتراجع مرة أخرى باتجاه الموقع العسكري المستحدث في المنطقة.

وذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف صباح اليوم النازحين في منطقة المواصي من خلال الطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطن نُقل إلى مستشفى ناصر في المدينة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم شقة سكنية في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجراح حرجة.

وأشار يوسف أبو كويك إلى أن الآليات الإسرائيلية تواصل بشكل يومي ودوري إطلاق النار خارج مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يؤدي عادةً إلى وقوع إصابات، كما جرى اليوم في مدينة خان يونس.

خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

وأكد أن هذه التطورات تأتي في ظل جملة من الانتهاكات والخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما يعيش الفلسطينيون واقعًا إنسانيًا ومعيشيًا معقدًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.