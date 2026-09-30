قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من التأهيل إلى الإبداع.. تعليم المكفوفين يحتاج إلى معلم متخصص

المكفوفين
المكفوفين
محمد البدوي

لا يمكن أن ينجح تعليم الطلاب المكفوفين وضعاف البصر بمجرد وجود معلم داخل الفصل، فهذه الفئة تحتاج إلى أساليب تعليمية مختلفة تراعي طبيعة الإعاقة البصرية ودرجاتها، وتضمن وصول المعلومة إلى الطالب بالصورة التي تناسب قدراته واحتياجاته. 

التعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر

ومع توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، يبرز دور المعلم المتخصص باعتباره أحد أهم عناصر نجاح العملية التعليمية، ليس فقط في شرح المناهج، وإنما في استخدام لغة برايل والتكنولوجيا المساعدة، وبناء الثقة لدى الطلاب، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وتحويل الاختلاف إلى فرصة للتعلم والإبداع.

معلم مؤهل.. البداية الحقيقية لتعليم ذوي الإعاقة البصرية

أكدت الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن طبيعة احتياجات هذه الفئة تتطلب وجود معلمين لديهم تأهيل متخصص.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية ليسوا حالة واحدة، إذ تختلف درجات الإعاقة من طالب لآخر، كما تختلف الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات والمناهج التعليمية لكل حالة.

وأضافت أن امتلاك المعلم القدرة على شرح المادة الدراسية لا يعني بالضرورة قدرته على تعليم الطالب الكفيف أو ضعيف البصر بالشكل المناسب، مؤكدة أن الأهم هو أن يكون المعلم قادرًا على تكييف طريقة الشرح واستخدام الوسائل التعليمية التي تتناسب مع طبيعة كل طالب.

برايل والتكنولوجيا.. أدوات أساسية داخل الفصل

وشددت «الحزاوي» على أن المعلم المتخصص في التعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر يحتاج إلى مجموعة من المهارات، يأتي في مقدمتها إتقان لغة برايل، إلى جانب القدرة على استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية التي تساعد الطالب على الوصول إلى المعلومات والمشاركة في العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن الهدف من تدريب المعلمين يجب ألا يتوقف عند مجرد تأهيلهم لتدريس المناهج، وإنما يمتد إلى تقديم تعليم حقيقي يراعي احتياجات الطلاب ويمنحهم فرصًا متكافئة للتعلم والتطور.

«مش ناقصهم حاجة».. الدعم النفسي جزء من مهمة المعلم

ولفتت الخبيرة التربوية إلى أهمية الجانب التربوي والنفسي في تعامل المعلم مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، مؤكدة أن التدريب يجب أن يشمل كيفية التعامل الصحيح مع الطلاب، وتشجيعهم، وبناء حالة من الطاقة الإيجابية داخل الفصل.

وقالت: «لازم يصاحب تدريب المعلم كيفية التعامل التربوي مع الطلاب، بحيث إنه يقدر يتعامل معهم ويعمل لهم طاقة إيجابية ويشجعهم، وطبعا بدون ما يحسسهم إنهم ناقصهم حاجة».

وأكدت أن هذه الرؤية تساهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه، وتساعده على التعامل مع التحديات التعليمية بصورة أكثر إيجابية، بعيدًا عن أي شعور بأنه أقل من زملائه.

من شرح المناهج إلى اكتشاف المواهب

وأوضحت الدكتورة داليا الحزاوي أن مهمة المعلم لا يجب أن تقتصر على شرح المناهج والمواد الدراسية، وإنما تمتد إلى اكتشاف القدرات والمواهب الموجودة لدى الطلاب، والعمل على تنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح.

وأكدت أهمية أن يكون المعلم قادرًا على ملاحظة الفروق الفردية بين الطلاب، والتعرف على نقاط القوة لدى كل طالب، بما يساعد الأسرة أيضًا على اكتشاف مواهبه والعمل على تطويرها.

المكفوفين الطلاب المكفوفين الإعاقة البصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

مجلس النواب

كيان مصر ليس الأول.. 3 تشريعات أعادها الرئيس السيسي إلى البرلمان لإعادة مناقشتها

النائب الدكتور عصام خليل،

المصريين الأحرار: الإفراج عن البحارة المصريين يؤكد قوة الدولة وحضورها لحماية أبنائها

النائب محمد سمير مكي

برلماني: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أهمية توسيع الحوار حول التشريعات

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد