من التأهيل إلى الإبداع.. تعليم المكفوفين يحتاج إلى معلم مؤهل ومتخصص

أكدت الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن تعليم هذه الفئة يحتاج إلى معلم مؤهل ومتخصص، نظراً لاختلاف درجات الإعاقة البصرية وتنوع احتياجات الطلاب وطرق تقديم المعلومة لكل حالة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وجود معلم قادر على شرح المادة الدراسية وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون مؤهلاً لتقديم المعلومة بطريقة تتناسب مع احتياجات كل طالب، مع استخدام الوسائل التعليمية المناسبة، موضحة أن الهدف يجب أن يكون توفير تعليم حقيقي وليس مجرد وجود معلم داخل الفصل.

وأشارت إلى أن المعلم المتخصص في التعامل مع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر يحتاج إلى امتلاك مهارات متنوعة، من بينها إتقان لغة برايل والتعامل مع الوسائل والتقنيات التكنولوجية التي تساعد الطلاب، إلى جانب امتلاك المهارات التربوية اللازمة للتعامل معهم بصورة صحيحة.

وأضافت: «لازم يصاحب تدريب المعلم كيفية التعامل التربوي مع الطلاب، بحيث إنه يقدر يتعامل معهم ويعمل لهم طاقة إيجابية ويشجعهم، وطبعا بدون ما يحسسهم إنهم ناقصهم حاجة».

وأوضحت أن دور المعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى اكتشاف المواهب والقدرات المختلفة لدى الطلاب، ومساعدة الأسر على تنميتها وتوجيهها، مشددة على أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.