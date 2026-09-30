هل يلحق بن شرقي وياسر إبراهيم بالقمة؟.. موقف نجوم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن آخر تطورات موقف عدد من لاعبي الأهلي المصابين، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الدوري المصري.

وأوضح محمود شوقي أن المغربي أشرف بن شرقي بدأ تدريبات الكرة، وأصبح مرشحًا للمشاركة في المباراة الودية أمام مصر للمقاصة يوم الجمعة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة يوم 11 أكتوبر المقبل.

موقف لاعبي الأهلي من مباراة الزمالك

وأشار إلى أن كريم الدبيس لن يعود إلى التدريبات الجماعية قبل نحو 20 يومًا، وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

وبالنسبة إلى طاهر محمد طاهر، أكد محمود شوقي أنه شارك في التدريبات الجماعية، كما سيشارك في ودية مصر للمقاصة، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني في مباراة الزمالك.

أما أحمد نبيل كوكا، فيواصل برنامجه التأهيلي، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، ليصبح متاحًا للمشاركة أمام الزمالك.

وعن ياسر إبراهيم، أوضح الناقد الرياضي أنه لم يبدأ تدريبات الجري حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتجهيزه للحاق بمباراة القمة، مع وجود فرصة لتحقيق ذلك.

وفيما يخص محمد الشناوي، أكد محمود شوقي أن حارس الأهلي قد يشارك في المباراة الودية أمام مصر للمقاصة، على أن يكون جاهزًا لمواجهة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.