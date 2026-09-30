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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ الأهلي والزمالك في صراع برونزية مونديال اليد قبل الديربي المرتقب

يد الزمالك
يد الزمالك
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية إلى مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك، غدا الخميس، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحمل المواجهة المرتقبة تاريخًا من المنافسة لكل من الأهلي والزمالك على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، حيث سبق للفريقين خوض مباريات تحديد المركز الثالث في نسخ سابقة.

الأهلي في مباريات البرونزية

نافس الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية 3 مرات سابقة، خلال نسخ 2022 و2024 و2025.

وفي نسخة 2022، خسر الأهلي أمام كيلسي البولندي بنتيجة 35-26، ليكتفي بالمركز الرابع.

وفي نسخة 2024، نجح الفريق الأحمر في حصد الميدالية البرونزية بعدما تغلب على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

وعاد الأهلي للمنافسة على البرونزية في نسخة 2025، لكنه خسر أمام ماجدبورج الألماني بنتيجة 32-23، لينهي البطولة في المركز الرابع.

تاريخ الزمالك في مباريات البرونزية

أما الزمالك، فسبق له خوض أكثر من مباراة لتحديد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية.

ونجح الفريق الأبيض في حصد برونزية نسخة 2010 بعدما تغلب على السد اللبناني بنتيجة 33-22.

وفي نسخة 2011، خسر الزمالك أمام السد اللبناني بنتيجة 28-23، ليحصل على المركز الرابع.

كما خاض الزمالك مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2012 أمام السد القطري، لكنه خسر بنتيجة 32-26.

وحجز الأهلي مقعده في مباراة تحديد المركز الثالث بعد فوزه على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27 في ختام مشواره بدور المجموعات.

وفي المقابل، تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي بعدما تغلب على بينهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، ليضرب الفريقان موعدًا في ديربي مصري خالص على الميدالية البرونزية.

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