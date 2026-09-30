موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية في استاد القاهرة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الأجندة الدولية الحالية، وذلك بعد خوض مباراتين رسميتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في تمام الساعة مساء الأحد 4 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وكان الفراعنة قد خاضوا مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات الأفريقية، قبل الانتقال لخوض المواجهة الودية أمام جنوب أفريقيا.

ويغيب محمد صلاح عن قائمة المنتخب في المباراة، بينما تشهد المواجهة مشاركة محمد عبد المنعم، الذي غاب عن لقاء جنوب السودان الأخير بسبب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.