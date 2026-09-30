إدارة كروية وبيانات بدنية وطبية.. حسام الزناتي يطرح تصورًا جديدًا لقطاع الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، عن أبرز ملامح الأفكار التي قدمها حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، لإدارة قطاع كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت أن حسام الزناتي قدم إلى إدارة نادي الزمالك تصورًا نهائيًا بشأن منظومة العمل داخل قطاع الكرة، مشيرًا إلى أن الأفكار التي طرحها لاقت قبولًا وإعجابًا من مسؤولي النادي.

وأشار إلى أن من أبرز ملامح التصور المقترح تشكيل إدارة كروية تكون بمثابة النواة الأساسية «Core» لقطاع كرة القدم في الزمالك، على أن تضم عددًا من الأقسام المتخصصة التي تعمل بشكل مستمر داخل النادي.

وأضاف أن التصور يتضمن قسمًا مختصًا بالجانب البدني «Fitness»، تكون مهمته متابعة جميع البيانات والقياسات البدنية الخاصة باللاعبين، إلى جانب قسم طبي يتولى جمع البيانات الصحية لكل لاعب، مع توثيق تاريخه مع الإصابات.

وأكد حتحوت أن هذه الأقسام من المقرر أن تظل ثابتة داخل النادي، بينما يتولى مدرب أجنبي قيادة الفريق والاستفادة من الأرقام والبيانات التي توفرها تلك الإدارات في عمله.

وأوضح أن التصور يضمن استمرار هذه المنظومة في أداء مهامها حتى حال رحيل المدير الفني والتعاقد مع مدرب جديد، بحيث يحصل المدرب الجديد على جميع البيانات والمعلومات الخاصة باللاعبين دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة من جديد.

واختتم حتحوت بالإشارة إلى أن الهدف من هذا التصور هو أن تصبح الإدارة المقترحة بمثابة «قلب منظومة كرة القدم» داخل نادي الزمالك، من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات المتخصصة في دعم القرارات الفنية والإدارية.