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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يوجه رسالة عاجلة إلى الناخبين الأمريكيين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 حث الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الأمريكيين على التصويت لإبعاد حلفاء الرئيس دونالد ترامب عن الكونجرس .

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار إنسحاب القوات الأمريكية اليوم الأربعاء من قواعدها المتبقية في العراق.


وتحث الرسالة الإيرانية المكونة من 26 صفحة والتي أصدرها الحرس الثوري، الأمريكيين على استخدام قوتهم السياسية لإبعاد القادة الحاليين من مناصبهم ورفض دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والتدخل العسكري في الخارج.
 

وجاء في الرسالة "أقصوا من السلطة الساسة الأشرار والمخادعين والعنيفين المسؤولين عن وضع أمريكا الحالي و تأكدوا ⁠من أن ساستكم يدركون أن العالم تغير".
 
وسمح ترامب، الذي خالف النهج الجمهوري في عام 2016 عندما وصف الغزو الأمريكي للعراق بأنه خطأ فادح، اليوم الأربعاء بالانسحاب النهائي من العراق، والذي وافق عليه الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024.

ويأتي هذا الانسحاب بعد 23 عاما من إطاحة القوات التي تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين، وهو ما أعقبه اضطرابات بلغت ذروتها ​بظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
 

الحرس الثوري إيران الانتخابات الأمريكية ترامب العراق

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