تذبذبات في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 24 الآن

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب على المستويين العالمي والمحلي، مُتأثرة بتحركات سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ويقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 30-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4183 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5259 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7011 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 49.080 جنيهًا

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.



