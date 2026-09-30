كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين

يعاني بعض الأشخاص من ظهور نتوءات صغيرة حمراء أو بلون الجلد على الجزء الخلفي من الذراعين أو الفخذين، تشبه القشعريرة أو جلد الوزة، وتظل موجودة رغم استخدام المرطبات بشكل مستمر.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد تكون هذه العلامات ناتجة عن حالة جلدية شائعة تعرف باسم التقرن الشعري (Keratosis Pilaris)، ويُعتقد أنها تصيب ما يصل إلى 40% من البالغين.

التقرن الشعري هو حالة جلدية تظهر في صورة نتوءات صغيرة وخشنة، قد تكون بلون الجلد أو حمراء، وتظهر غالبًا على الجزء العلوي من الذراعين والفخذين.

وتحدث الحالة عندما يتراكم الكيراتين، وهو بروتين يساعد على حماية الجلد، داخل بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى انسدادها وظهور هذه النتوءات.

وقد تكون العلامات بسيطة وغير ملحوظة لدى بعض الأشخاص، بينما يمكن أن تغطي مساحات أكبر من الجلد لدى آخرين، مصحوبة بخشونة أو احمرار، وأحيانًا حكة وتهيج.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

جلد الوزة ليس بسبب قلة النظافة

قالت الدكتورة صبيقة كريم، المتخصصة في الطب التجميلي ومؤسسة Skin Medical، إن التقرن الشعري من الحالات الشائعة التي تراها في العيادات.

وأوضحت أن بعض الأشخاص يعتقدون أن هذه المشكلة ناتجة عن جفاف الجلد أو عدم تنظيفه جيدًا، إلا أن التقرن الشعري لا علاقة له بالنظافة الشخصية.

وحذرت من أن فرك الجلد بقوة في محاولة للتخلص من النتوءات قد يؤدي إلى زيادة التهيج والالتهاب، وبالتالي يجعل الاحمرار والنتوءات أكثر وضوحًا.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

كيف يمكن علاج جلد الوزة في المنزل؟

أشارت الطبيبة إلى أن معظم الحالات البسيطة يمكن التعامل معها في المنزل من خلال روتين منتظم للعناية بالبشرة، دون الحاجة بالضرورة إلى علاجات باهظة الثمن.

وتبدأ العناية باستخدام مرطب أو مستحضر ملين للجلد يساعد على ترطيب المناطق الخشنة وتنعيمها.

وينصح بالبحث عن منتجات تحتوي على مكونات مثل:

حمض اللاكتيك.

حمض الجليكوليك.

حمض الساليسيليك.

وتساعد هذه المكونات على التخلص تدريجيًا من خلايا الجلد الزائدة التي قد تساهم في انسداد بصيلات الشعر وتسطيح النتوءات المميزة للتقرن الشعري.

كما يمكن أن تحتوي المنتجات المرطبة على السيراميدات والجلسرين والسكوالان، وهي مكونات تساعد على دعم الحاجز الواقي للبشرة والحفاظ على الرطوبة وتقليل تأثير المهيجات.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

كريم يحتوي على اليوريا والجلسرين

من المنتجات التي أوصت بها الدكتورة صبيقة كريم، وفقًا للتقرير، Eucerin UreaRepair، ويبلغ سعر العبوة التي تحتوي على 50 مل نحو 19 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا.

ويحتوي الكريم على اليوريا والجلسرين، وتتميز اليوريا بقدرتها على جذب الرطوبة إلى الجلد، إلى جانب المساعدة على تليين الطبقة الخشنة والمتصلبة من سطح البشرة.

ويمكن استخدام الكريم يوميًا أو حسب الحاجة للمساعدة في الحفاظ على نعومة المناطق المصابة.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

لا تفرك جلد الوزة بقوة

قد يبدو استخدام مقشر الجسم أو قفاز التقشير طريقة منطقية للتخلص من ملمس الجلد الخشن، إلا أن الفرك العنيف قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

فالإفراط في فرك المناطق المصابة قد يسبب التهيج والالتهاب، ما يجعل الجلد أكثر احمرارًا والنتوءات أكثر وضوحًا.

لكن هذا لا يعني منع التقشير تمامًا؛ إذ توصي الدكتورة كريم باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة وتمريرها برفق على المناطق المصابة بحركات دائرية خفيفة أثناء الاستحمام، مرة أو مرتين أسبوعيًا.

والهدف من ذلك هو إزالة خلايا الجلد الميتة loose دون محاولة إزالة النتوءات بالقوة.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

ماذا يحدث عند عصر حبوب جلد الوزة؟

حذرت الطبيبة أيضًا من محاولة عصر أو إزالة النتوءات بالأظافر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجلد وظهور ندبات دائمة أو بقع داكنة، فضلًا عن زيادة خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية المؤلمة.

وأكد البروفيسور فيصل علي، من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد، أن التقشير اللطيف قد يجعل البشرة أكثر نعومة بصورة مؤقتة، لكن النتوءات قد تعود مرة أخرى، ولذلك تظل العناية المنتظمة بالترطيب أكثر أهمية على المدى الطويل.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

ماذا تفعل إذا لم تتحسن الحالة؟

إذا لم تتحسن النتوءات رغم استخدام المرطبات والتقشير اللطيف بانتظام، يمكن للطبيب اللجوء إلى علاجات أقوى.

ومن بين الخيارات التي قد يصفها الأطباء الريتينويدات الموضعية، وهي أدوية مشتقة من فيتامين A وتستخدم أيضًا في علاج حب الشباب.

وتعمل الريتينويدات على تسريع تجدد خلايا الجلد، ما يساعد على الحد من تراكم خلايا الجلد الميتة والكيراتين وانسداد بصيلات الشعر.

لكن هذه العلاجات قد تسبب الجفاف والاحمرار والتهيج، ولذلك غالبًا ما تستخدم بالتزامن مع مرطب مناسب، كما يمكن أن تزيد حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، ما يجعل استخدام واقي الشمس مهمًا.

وقد يصف الأطباء أيضًا علاجات تقشير موضعية أقوى، وفي بعض الحالات يمكن استخدام الستيرويدات الموضعية الخفيفة لعلاج التقرن الشعري المتوسط.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

التقشير الكيميائي والليزر.. متى يمكن اللجوء إليهما؟

في الحالات التي تكون فيها المشكلة شديدة أو مزعجة بشكل خاص، يمكن التفكير في علاجات متخصصة مثل التقشير الكيميائي القوي والليزر.

ويستخدم التقشير الكيميائي أحماضًا تساعد على إزالة خلايا الجلد السطحية والتعامل مع تراكم الكيراتين الذي يسد بصيلات الشعر.

كما يمكن استخدام الليزر أو إزالة الشعر بالليزر في بعض الحالات للمساعدة على تقليل الاحمرار وتحسين ملمس الجلد من خلال استهداف بصيلات الشعر.

لكن هذه الإجراءات أكثر تكلفة من الكريمات، وقد تسبب تهيجًا واحمرارًا وتغيرات في تصبغ الجلد، خاصة عند استخدام إعدادات ليزر غير مناسبة للبشرة الداكنة.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

هل الامتناع عن منتجات الألبان يعالج جلد الوزة؟

تنتشر على الإنترنت نصائح تزعم أن تغيير النظام الغذائي، وخاصة التوقف عن تناول منتجات الألبان أو الجلوتين، يمكن أن يخلص من التقرن الشعري.

لكن التقرير يشير إلى عدم وجود أدلة علمية جيدة تثبت أن الامتناع عن أي من مجموعتي الطعام يعالج الحالة.

وقال البروفيسور فيصل علي إنه لا ينصح بتقييد مجموعات غذائية رئيسية بهدف علاج جلد الوزة، لأن ذلك من غير المرجح أن يحدث فرقًا، كما أن حذف أطعمة دون داعٍ قد يجعل الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية أكثر صعوبة.

وبالتالي، لا توجد حاجة لدى الشخص العادي المصاب بالتقرن الشعري إلى الامتناع عن الخبز أو الحليب أو الجبن بهدف الحصول على بشرة أكثر نعومة، مع استثناء الحالات التي يكون لديها تشخيص طبي يتطلب نظامًا غذائيًا معينًا، مثل مرضى السيلياك.

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

هل يمكن التخلص من جلد الوزة نهائيًا؟

لا يوجد علاج واحد مضمون يؤدي إلى التخلص نهائيًا من التقرن الشعري لدى جميع الأشخاص.

وفي بعض الحالات، تختفي النتوءات من تلقاء نفسها، وهو أمر قد يحدث لدى بعض المراهقين مع التقدم في العمر.

لكن الحالة قد تستمر لدى أشخاص آخرين، كما يمكن أن تصبح أكثر وضوحًا خلال الطقس البارد، عندما يميل الجلد إلى الجفاف.

لذلك، يعد الحفاظ على روتين منتظم لترطيب البشرة أمرًا مهمًا، خاصة خلال فصل الشتاء.

وفي حال انتشار النتوءات على مساحات واسعة من الجلد، أو تسببها في إزعاج شديد، أو عدم تحسنها رغم استخدام العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.