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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لسداد مستحقات ثلاثي الفريق السابق

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لسداد مستحقات ثلاثي الفريق السابق.

و يسعى المجلس لسداد 505 آلاف دولار قيمة الأقساط المستحقة في بداية أكتوبر لثلاثي الفريق السابق عمر فرج وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.

وفي سياق متصل رفض مجلس إدارة نادي الزمالك ، عرضًا تلقاه النادي من أحد الأندية الليبية، للحصول على خدمات أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقله الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، عن مصدر داخل نادي الزمالك، فإن إدارة القلعة البيضاء لا توجد لديها نية للتفريط في أحمد فتوح، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن العرض الليبي وصل إلى نادي الزمالك منذ يومين، قبل أن يتم رفضه مباشرةً ودون تردد، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود اللاعب خلال الاستحقاقات المقبلة.

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