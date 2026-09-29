بنك الاستثمار الأوروبي يتيح ضمانات بـ700 مليون يورو لدعم استثمارات شبكات الطاقة في أوروبا

يقدم بنك الاستثمار الأوروبي ضمانات مقابلة (counter-guarantees) تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو لصالح بنك بي إن بي باريبا، الذي سيوفر بدوره ضمانات بالقيمة نفسها، بما يسمح بإنشاء محفظة ضمانات مصرفية تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليون يورو لدعم استثمارات جديدة في شبكات الطاقة بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

"الضمان المقابل هو ضمان يقدمه بنك أو مؤسسة مالية لبنك آخر لتغطية جزء من المخاطر التي يتحملها الأخير"

وقال البنك، في بيان اليوم، تهدف هذه الآلية إلى مساعدة الشركات على الحصول على الضمانات اللازمة لتنفيذ استثمارات جديدة في شبكات الطاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما يقلل المخاطر التي تتحملها البنوك ويدعم تمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الضمانات قد تحفز استثمارات تصل إلى 2.8 مليار يورو في الاقتصاد الحقيقي، أي في مشروعات وشركات وبنية تحتية فعلية، خاصة في قطاع شبكات الطاقة.

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل المخاطر على بنك «بي إن بي باريبا» وتمكينه من زيادة التمويل المقدم للمصنعين الأوروبيين لمكونات شبكات الكهرباء، بما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على هذه المكونات مع توسع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يسرنا مواصلة تعاوننا مع ’بي إن بي باريبا‘ لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر في أوروبا؛ فبعد اتفاقيتنا بشأن طاقة الرياح العام الماضي، أبرمنا الآن اتفاقية لتقاسم المخاطر لدعم الشركات التي تصنّع المعدات الأساسية لتطوير شبكات الطاقة."

وأضاف "استثمرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 33 مليار يورو في قطاع الطاقة عالمياً خلال عام 2025، بما في ذلك 11.6 مليار يورو خُصصت للشبكات والتخزين، ونحن نواصل هذا الالتزام في عام 2026 بنفس مستوى الطموح".

وتندرج هذه الاتفاقية مع "بي إن بي باريبا" ضمن حزمة تمويلية بقيمة 1.5 مليار يورو مخصصة لتطوير وتحديث وتعزيز شبكات الطاقة في الاتحاد الأوروبي (المعروفة باسم "حزمة شبكات الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي")، وهي مبادرة تحظى بدعم برنامج "InvestEU" التابع للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الحزمة استكمالاً لتمويل بقيمة 6.5 مليار يورو كان قد وفره بنك الاتحاد الأوروبي سابقاً لدعم قطاع طاقة الرياح؛ حيث يتعاون بنك الاستثمار الأوروبي و"بي إن بي باريبا" أيضاً في مبادرة طاقة الرياح، من خلال محفظة ضمانات بقيمة مليار يورو بموجب اتفاقية وُقِّعت في فبراير