قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر
الرئيس السيسي: مصر خسرت 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
ترامب: إيران تنهار بشكل كبير وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية
منتخب مصر يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا
الرئيس السيسي: السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣
الرئيس السيسي: أحداث 2011 إلى 2013 ترتب عليها انكماش الاقتصاد المصري
لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.. كلمات قوية من الرئيس السيسي عن أزمة السد الإثيوبي
توجيهات رئاسية حاسمة: التيسير على المواطنين وترشيد التكاليف والارتقاء بالتعليم
الرئيس السيسي يوجه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات والتأكيد على حسن معاملة المواطنين
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الرئيس السيسي يوجه المسؤولين بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات
الرئيس السيسي للمسؤولين: ابذلوا أقصى ما لديكم من جهد مع ضرورة وجود عمل مؤسسي لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يتيح ضمانات بـ700 مليون يورو لدعم استثمارات شبكات الطاقة في أوروبا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ

 يقدم بنك الاستثمار الأوروبي ضمانات مقابلة (counter-guarantees) تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو لصالح بنك بي إن بي باريبا، الذي سيوفر بدوره ضمانات بالقيمة نفسها، بما يسمح بإنشاء محفظة ضمانات مصرفية تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليون يورو لدعم استثمارات جديدة في شبكات الطاقة بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
"الضمان المقابل هو ضمان يقدمه بنك أو مؤسسة مالية لبنك آخر لتغطية جزء من المخاطر التي يتحملها الأخير"
وقال البنك، في بيان اليوم، تهدف هذه الآلية إلى مساعدة الشركات على الحصول على الضمانات اللازمة لتنفيذ استثمارات جديدة في شبكات الطاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما يقلل المخاطر التي تتحملها البنوك ويدعم تمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الضمانات قد تحفز استثمارات تصل إلى 2.8 مليار يورو في الاقتصاد الحقيقي، أي في مشروعات وشركات وبنية تحتية فعلية، خاصة في قطاع شبكات الطاقة.
وتهدف هذه الآلية إلى تقليل المخاطر على بنك «بي إن بي باريبا» وتمكينه من زيادة التمويل المقدم للمصنعين الأوروبيين لمكونات شبكات الكهرباء، بما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على هذه المكونات مع توسع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يسرنا مواصلة تعاوننا مع ’بي إن بي باريبا‘ لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر في أوروبا؛ فبعد اتفاقيتنا بشأن طاقة الرياح العام الماضي، أبرمنا الآن اتفاقية لتقاسم المخاطر لدعم الشركات التي تصنّع المعدات الأساسية لتطوير شبكات الطاقة."
وأضاف "استثمرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 33 مليار يورو في قطاع الطاقة عالمياً خلال عام 2025، بما في ذلك 11.6 مليار يورو خُصصت للشبكات والتخزين، ونحن نواصل هذا الالتزام في عام 2026 بنفس مستوى الطموح".
وتندرج هذه الاتفاقية مع "بي إن بي باريبا" ضمن حزمة تمويلية بقيمة 1.5 مليار يورو مخصصة لتطوير وتحديث وتعزيز شبكات الطاقة في الاتحاد الأوروبي (المعروفة باسم "حزمة شبكات الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي")، وهي مبادرة تحظى بدعم برنامج "InvestEU" التابع للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الحزمة استكمالاً لتمويل بقيمة 6.5 مليار يورو كان قد وفره بنك الاتحاد الأوروبي سابقاً لدعم قطاع طاقة الرياح؛ حيث يتعاون بنك الاستثمار الأوروبي و"بي إن بي باريبا" أيضاً في مبادرة طاقة الرياح، من خلال محفظة ضمانات بقيمة مليار يورو بموجب اتفاقية وُقِّعت في فبراير

بنك الاستثمار الأوروبي بنك بي إن بي باريبا محفظة ضمانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

شيكولاته دبي

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

ترشيحاتنا

خبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |فيفو تطلق هاتف V80 ببطارية 7200 مللي أمبير وكاميرات زايس الاحترافية وتسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة

هيونداي vs تسلا

هيونداي تستعد لمنافسة تسلا بملايين السيارات

بي واي دي شارك 6

تحقيق جديد يكشف مدى سهولة اختراق السيارات المتصلة بالإنترنت

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد