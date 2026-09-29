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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
البهى عمرو

تستعد الحكومة لعقد مؤتمرها المرتقب خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، والاستماع إلى رؤاهم ومشكلاتهم، تمهيدًا للخروج بتوصيات وقرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

اجتماعات موسعة استعدادًا للمؤتمر

 

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، استعدادًا لمؤتمر أكتوبر المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

وقال محمد عادل، إن الهدف من مؤتمر الحكومة هو المكاشفة والرد على تساؤلات المواطنين، والخروج بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع.

أخبار سارة للمواطنين

 

وأوضح متحدث الحكومة أنه سيتم رصد مشكلات المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على رصد ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

مصطفى مدبولي

وأضاف أن رئيس الوزراء استمع إلى الوزراء بشأن التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لتخصصها، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات، على أن يتم عرض هذه الملفات مجددًا على رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين

 

وأشار محمد عادل إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة حول القضايا المطروحة، بما يعكس شعور المواطن بأن الدولة استمعت إلى مشكلاته واهتماماته.

موعد مؤتمر الحكومة في أكتوبر

 

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن موعد مؤتمر الحكومة، موضحًا أنه من المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن المؤتمر لن يكون مؤتمرًا مفتوحًا، وإنما سيكون محدودًا وفقًا للملفات التي سيتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على أكثر من تصور للمؤتمر.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة، وحال الموافقة على التصور المناسب، سيتم الإعلان مباشرة عن كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر.

تشجير المحاور والطرق

 

وفي ملف تشجير المحاور المرورية والطرق، أشار متحدث الحكومة إلى وجود أكثر من تصور لتشجير المحاور المرورية سيتم تطبيقه، موضحًا أن هذه التصورات ستكون بمثابة هوية يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن خطة التشجير ستبدأ بإطار عام، ثم يتم وضع إطار خاص بكل محافظة، وفقًا لطبيعة التربة والمناخ بها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في التشجير.

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