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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
البهى عمرو

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الحرم الإبراهيمي في الخليل يشهد اقتحاماً من عشرات الآلاف من المستوطنين، برفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالتزامن مع إغلاق الحرم أمام المصلين الفلسطينيين لثلاثة أيام وفرض قيود على دخولهم.

وأضافت أن الاعتداءات تتزامن مع الأعياد اليهودية، وتشمل إحراق مركبات ومنازل، والاعتداء على فلسطينيين وكتابة شعارات عنصرية في مناطق عدة، بينها المغير وجالود ورأس كركر، إلى جانب الاعتداء على مسنة في جالود.

وأشارت السلامين إلى اعتقال 16 فلسطينياً، بينهم سيدات وأسرى محررون، واستمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، فضلاً عن اقتلاع أشجار الزيتون وسرقة ثمارها، معتبرة أن هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

الحرم الإبراهيمي فلسطين الفلسطينيين بن غفير

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