فلسطين تدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين، وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الاثنين/- أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربةً عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير على مواقفها، والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين، بما يتيح لها مواصلة انتهاكاتها بعيدًا عن الرقابة والشهود.

وأشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة هولندا، مؤكدة دعمها لمواقف هولندا وغيرها من الدول التي بدأت باتخاذ خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الأرض والشعب، والدفاع عن حل الدولتين في مواجهة الاستيطان، واتخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، والفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين ممثلين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وأمهلتم سبعة أيام لإعادة أوراق اعتمادهم الدبلوماسية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية؛ وذلك ردا على دخول حظر هولندي على السلع القادمة من شركات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة حيز التنفيذ.