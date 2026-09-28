مياه القاهرة تكرم أبطال رفع الأثقال من ذوي الهمم والفرق الرياضية

أقامت شركة مياه الشرب بالقاهرة حفلًا لتكريم أبطال رفع الأثقال من ذوي الهمم من العاملين بالشركة، إلى جانب دعم وتكريم الفرق الرياضية التابعة لنادي مياه الشرب بالقاهرة بالعباسية، تقديرًا لما حققوه من إنجازات رياضية، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز ورفع اسم الشركة والنادي في مختلف المحافل الرياضية.

وخلال مراسم الاحتفال، قام المهندس إسماعيل عبد ربه بتسليم شهادات التقدير لأبطال فريق رفع الأثقال من العاملين بالشركة من ذوي الهمم، بقيادة الكابتن/ محمد عزت – مدرب فريق رفع الأثقال، وبمشاركة نخبة من أبطال الفريق، وهم اللاعبة الأوليمبية أمل محمود حنفي، واللاعب محمد مسعد، واللاعب خالد شوقي حسن، تقديرًا لما حققوه من إنجازات، وما يقدمونه من نموذج مشرف في الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق البطولات.

كما تضمنت فعاليات الحفل تقديم عرض متميز لأشبال فريق الكاراتيه بالنادي، استعرض خلاله اللاعبون مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، إلى جانب تنظيم مباريات ودية بين فرق كرة القدم بالنادي، في أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية والتنافس الشريف.

وفي إطار حرصه على متابعة الفرق الرياضية بالنادي، قام المهندس إسماعيل عبد ربه بحضور تمرينات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحرص على لقاء اللاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بما يبذلونه من جهد خلال التدريبات، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في التدريب والالتزام والروح الجماعية، كما قام بتشجيع اللاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مركز متقدم في البطولات التي يشاركون بها، وتمثيل النادي والشركة بصورة مشرفة.

وأكد المهندس إسماعيل عبد ربه أن دعم وتكريم الأبطال الرياضيين يأتي في إطار حرص الشركة على رعاية أبنائها المتميزين وتشجيع المواهب الرياضية، مؤكدًا أن أبطال الشركة من ذوي الهمم يقدمون نموذجًا يحتذى به في الإرادة والتحدي والعزيمة والقدرة على تحقيق الإنجازات.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن سعادته بالمشاركة في هذا التكريم، مؤكدًا تقديره واعتزازه بجميع الفرق واللاعبين والمدربين، وموجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود لتمثيل الشركة والنادي بصورة مشرفة، وحثهم على مواصلة التدريب وبذل المزيد من الجهد والعطاء، والعمل على تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات على المستويين المحلي والدولي.