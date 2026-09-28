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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكسر القواعد.. التسريبات الكاملة لهاتف Xiaomi 18 المرتقب ببطارية عملاقة 7200 مللي أمبير

هاتف Xiaomi 18
هاتف Xiaomi 18
لمياء الياسين

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن التفاصيل الكاملة للمواصفات الفنية لهاتف Xiaomi 18 المرتقب، والمقرر إطلاقه رسمياً من قِبل شركة شاومي الصينية في ديسمبر 2026، ليكون درة تاج الهواتف الرائدة للجيل القادم.

وتشير البيانات المستقاة من اللوائح الرسمية وسلاسل التوريد إلى أن شركة شاومي تخطط لإحداث ثورة في معايير الهواتف الذكية عبر هذا الإصدار. ويأتي في مقدمة هذه المزايا تزويد الهاتف ببطارية ضخمة وغير مسبوقة في الفئات القياسية بسعة 7200 مللي أمبير، تعتمد على تقنيات السيلكون والكربون المتطورة لضمان هيكل نحيف بالرغم من السعة الهائلة.

مواصفات هاتف Xiaomi 18

وعلى صعيد الأداء، سينبض قلب الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 المصنع بمعمارية 2 نانومتر، مما يمنحه تفوقاً كاسحاً في معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي مع كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة. وتتكامل هذه القوة مع شاشة أوليد (OLED) مبتكرة تتميز بحواف هي الأكثر نحافة في تاريخ الشركة، لتوفير تجربة بصرية غامرة بالكامل.

ميزات هاتف Xiaomi 18

أما القفزة النوعية الحقيقية فتتجلى في منظومة التصوير المطورة بالتعاون مع شركة "لايكا" (Leica) العالمية

 تؤكد التسريبات أن الهاتف سيحمل مستشعراً رئيسياً بدقة 200 ميجابكسل، مدعوماً لأول مرة في النسخة القياسية بعدسة تقريب بيريسكوب (Periscope) بدقة 200 ميجابكسل أيضاً، مما يضع قدرات التصوير الاحترافي في متناول المستخدم العادي.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع إطلاق شاومي الرسمي لنسختي Xiaomi 18 Pro و 18 Pro Max في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر الحالي

على الجانب الاخر من المتوقع أن تطرح الشركة النسخة القياسية إلى جانب المتغيرات العالمية في الأسواق الدولية بحلول نهاية العام الجاري ومطلع عام 2027، وسط ترقب واسع من المستهلكين والمنافسين على حد سواء.

هاتف Xiaomi 18 الذكاء الاصطناعي شركة شاومي الهواتف الذكية معالجة البيانات الأسواق الدولية

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