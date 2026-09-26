بمواصفات خارقة.. شاومي تطلق Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max رسميا

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max في السوق الصينية، في خطوة تقدم من خلالها الشركة مجموعة من الترقيات الكبيرة، أبرزها معالجات سناب دراجون الجديدة، ونظام كاميرات مزدوج بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع شركة لايكا، إلى جانب بطاريات بسعات أكبر بكثير.

ويأتي Xiaomi 18 Pro Max باعتباره الهاتف الأبرز في سلسلة شاومي الجديدة، إذ يضم بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 الجديد من كوالكوم.

أما الإصدار القياسي Xiaomi 18 Pro، فيأتي ببطارية سعة 7000 مللي أمبير في الساعة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6.

ويعتمد كلا المعالجين على تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر.

معالجان جديدان من سناب دراجون



يعد Xiaomi 18 Pro أول هاتف يستخدم معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6، بينما يرتقي إصدار 18 Pro Max إلى النسخة الأقوى Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

وتقول شاومي إن المنصة الجديدة تقدم قفزة كبيرة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، بينما يحصل إصدار Pro Max أيضا على نظام تبريد جديد يعتمد على تصميم Offset PoP وتقنية 3D IceLoop للمساعدة في التحكم بدرجات الحرارة.

ويبدو أن اختيار المعالج يمثل أحد أبرز جوانب الإطلاق، إذ لا تكتفي شاومي بمنح إصدار Pro Max شاشة وبطارية أكبر، بل تزوده أيضا بالنسخة الأقوى من منصة كوالكوم الجديدة.

Xiaomi 18 Pro

كاميرتان بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع لايكا



أجرت شاومي أيضا تغييرا كبيرا على منظومة التصوير في الهاتفين، إذ يأتي كل من Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع Leica.

وتعمل إحدى الكاميرتين كمستشعر رئيسي، بينما تأتي الثانية ككاميرا مقربة بيريسكوبية Telephoto.

وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرا كبيرا بقياس 1/1.28 بوصة، بينما تعتمد الكاميرا المقربة على مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة، مع طول بؤري مكافئ يبلغ 75 ملم وتقريب بصري 3.2x.

كما يمكن للكاميرا المقربة التركيز على مسافة قريبة تصل إلى 12 سم، ما يسمح باستخدامها أيضا في التقاط صور الماكرو، ويكتمل نظام التصوير الخلفي بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ولا تقتصر أهمية منظومة التصوير على دقة 200 ميجابكسل فقط، إذ تتميز الكاميرتان بمستشعرات كبيرة، كما صممت الكاميرا المقربة لتوفير مرونة أكبر في مواقف التصوير المختلفة، بما في ذلك الصور الشخصية والتقريب واللقطات القريبة.

Xiaomi 18 Pro

بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير



تقدم شاومي أيضا ترقية كبيرة فيما يتعلق بعمر البطارية.

ويحصل Xiaomi 18 Pro على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، بينما يأتي Xiaomi 18 Pro Max ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8500 مللي أمبير في الساعة.

ويستخدم الهاتفان تقنية شاومي الجديدة للبطاريات المصنوعة من السيليكون والكربون، مع نسبة سيليكون تبلغ 32%، كما يدعمان الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات في السوق الصينية.

وتظل بطارية بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة أمرا غير معتاد في الهواتف الرائدة، خصوصا مع الجمع بينها وبين معالج متطور مصنوع بتقنية 2 نانومتر، بدلا من الاعتماد على السعة الكبيرة لتعويض استهلاك مرتفع للطاقة.

Xiaomi 18 Pro

شاشة بسطوع 4000 شمعة وحواف فائقة النحافة



يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة قياسها 6.4 بوصة، بينما يرتفع حجم شاشة إصدار Pro Max إلى 6.9 بوصة.

ويعتمد الهاتفان على تقنية Super Pixel Display 2.0 الجديدة من شاومي، إلى جانب نظام الإضاءة M11، مع سطوع أقصى يصل إلى 4000 شمعة وفقا للشركة.

وتبلغ سماكة الحواف المحيطة بالشاشة 0.99 ملم فقط من الجهات الأربع.

كما أضافت شاومي ميزة جديدة للحماية من التطفل على مستوى العتاد، إذ يمكن للشاشة إخفاء المعلومات الحساسة عن الأشخاص الذين ينظرون إليها من زاوية جانبية، مع الحفاظ على وضوح الصورة للمستخدم الذي يحمل الهاتف.

عودة الشاشة الخلفية



تواصل شاومي أيضا الاعتماد على الشاشة الخلفية التي ظهرت في الجيل السابق من سلسلة Pro.

وتوجد الشاشة بالقرب من وحدة الكاميرات الخلفية، ويمكن استخدامها لعرض الإشعارات والأدوات والمعلومات المختلفة. وأضافت شاومي هذه المرة المزيد من الخيارات، من بينها أكثر من 100 بطاقة تطبيق للشاشة الخلفية.

كما تتضمن الشاشة الخلفية مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات، مع إمكانية إنشاء محتوى مخصص بالاعتماد على الصور وغيرها من الصور المرئية.

وتظل الشاشة الخلفية واحدة من أكثر الخصائص غير التقليدية في هواتف شاومي، إلا أن مدى فائدتها العملية سيعتمد بدرجة كبيرة على عدد الوظائف التي يمكن تنفيذها من خلالها ودعم التطبيقات لها.

Xiaomi 18 Pro

HyperOS 4 ومزايا الذكاء الاصطناعي



يعمل الهاتفان بنظام التشغيل HyperOS 4، مع مجموعة من أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شاومي.

ومن أبرز هذه المزايا المساعد الجديد Super XiaoAI 2.0، الذي تقول الشركة إنه قادر على تذكر المعلومات، وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا، والعمل عبر أجهزة شاومي المختلفة.

كما تحصل الشاشة الخلفية على مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار توجه شاومي إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في تجربة استخدام الهاتف، بدلًا من حصرها في وظائف الكاميرا فقط.

أسعار Xiaomi 18 Pro



يبلغ سعر Xiaomi 18 Pro في الصين حوالي 842 دولارا، وفق الأسعار المعلنة.

وتأتي خيارات الهاتف على النحو التالي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بـ 842 دولارا.

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: بـ 982 دولارا.

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: بـ 1122 دولارا.

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: بـ 1263 دولارا.

أما Xiaomi 18 Pro Max، فيبدأ سعره من 982 دولارا.