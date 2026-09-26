قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
ضبط السائق المتسبب.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالدائري الأوسطي
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خارقة.. شاومي تطلق Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max رسميا

Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max في السوق الصينية، في خطوة تقدم من خلالها الشركة مجموعة من الترقيات الكبيرة، أبرزها معالجات سناب دراجون الجديدة، ونظام كاميرات مزدوج بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع شركة لايكا، إلى جانب بطاريات بسعات أكبر بكثير.

ويأتي Xiaomi 18 Pro Max باعتباره الهاتف الأبرز في سلسلة شاومي الجديدة، إذ يضم بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 الجديد من كوالكوم. 

أما الإصدار القياسي Xiaomi 18 Pro، فيأتي ببطارية سعة 7000 مللي أمبير في الساعة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6.

ويعتمد كلا المعالجين على تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر.

معالجان جديدان من سناب دراجون
 

يعد Xiaomi 18 Pro أول هاتف يستخدم معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6، بينما يرتقي إصدار 18 Pro Max إلى النسخة الأقوى Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

وتقول شاومي إن المنصة الجديدة تقدم قفزة كبيرة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، بينما يحصل إصدار Pro Max أيضا على نظام تبريد جديد يعتمد على تصميم Offset PoP وتقنية 3D IceLoop للمساعدة في التحكم بدرجات الحرارة.

ويبدو أن اختيار المعالج يمثل أحد أبرز جوانب الإطلاق، إذ لا تكتفي شاومي بمنح إصدار Pro Max شاشة وبطارية أكبر، بل تزوده أيضا بالنسخة الأقوى من منصة كوالكوم الجديدة.

Xiaomi 18 Pro

كاميرتان بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع لايكا


أجرت شاومي أيضا تغييرا كبيرا على منظومة التصوير في الهاتفين، إذ يأتي كل من Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع Leica.

وتعمل إحدى الكاميرتين كمستشعر رئيسي، بينما تأتي الثانية ككاميرا مقربة بيريسكوبية Telephoto.

وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرا كبيرا بقياس 1/1.28 بوصة، بينما تعتمد الكاميرا المقربة على مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة، مع طول بؤري مكافئ يبلغ 75 ملم وتقريب بصري 3.2x.

كما يمكن للكاميرا المقربة التركيز على مسافة قريبة تصل إلى 12 سم، ما يسمح باستخدامها أيضا في التقاط صور الماكرو، ويكتمل نظام التصوير الخلفي بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ولا تقتصر أهمية منظومة التصوير على دقة 200 ميجابكسل فقط، إذ تتميز الكاميرتان بمستشعرات كبيرة، كما صممت الكاميرا المقربة لتوفير مرونة أكبر في مواقف التصوير المختلفة، بما في ذلك الصور الشخصية والتقريب واللقطات القريبة.

Xiaomi 18 Pro

بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير


تقدم شاومي أيضا ترقية كبيرة فيما يتعلق بعمر البطارية.

ويحصل Xiaomi 18 Pro على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، بينما يأتي Xiaomi 18 Pro Max ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8500 مللي أمبير في الساعة.

ويستخدم الهاتفان تقنية شاومي الجديدة للبطاريات المصنوعة من السيليكون والكربون، مع نسبة سيليكون تبلغ 32%، كما يدعمان الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات في السوق الصينية.

وتظل بطارية بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة أمرا غير معتاد في الهواتف الرائدة، خصوصا مع الجمع بينها وبين معالج متطور مصنوع بتقنية 2 نانومتر، بدلا من الاعتماد على السعة الكبيرة لتعويض استهلاك مرتفع للطاقة.

Xiaomi 18 Pro

شاشة بسطوع 4000 شمعة وحواف فائقة النحافة
 

يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة قياسها 6.4 بوصة، بينما يرتفع حجم شاشة إصدار Pro Max إلى 6.9 بوصة.

ويعتمد الهاتفان على تقنية Super Pixel Display 2.0 الجديدة من شاومي، إلى جانب نظام الإضاءة M11، مع سطوع أقصى يصل إلى 4000 شمعة وفقا للشركة.

وتبلغ سماكة الحواف المحيطة بالشاشة 0.99 ملم فقط من الجهات الأربع.

كما أضافت شاومي ميزة جديدة للحماية من التطفل على مستوى العتاد، إذ يمكن للشاشة إخفاء المعلومات الحساسة عن الأشخاص الذين ينظرون إليها من زاوية جانبية، مع الحفاظ على وضوح الصورة للمستخدم الذي يحمل الهاتف.

عودة الشاشة الخلفية


تواصل شاومي أيضا الاعتماد على الشاشة الخلفية التي ظهرت في الجيل السابق من سلسلة Pro.

وتوجد الشاشة بالقرب من وحدة الكاميرات الخلفية، ويمكن استخدامها لعرض الإشعارات والأدوات والمعلومات المختلفة. وأضافت شاومي هذه المرة المزيد من الخيارات، من بينها أكثر من 100 بطاقة تطبيق للشاشة الخلفية.

كما تتضمن الشاشة الخلفية مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات، مع إمكانية إنشاء محتوى مخصص بالاعتماد على الصور وغيرها من الصور المرئية.

وتظل الشاشة الخلفية واحدة من أكثر الخصائص غير التقليدية في هواتف شاومي، إلا أن مدى فائدتها العملية سيعتمد بدرجة كبيرة على عدد الوظائف التي يمكن تنفيذها من خلالها ودعم التطبيقات لها.

Xiaomi 18 Pro

HyperOS 4 ومزايا الذكاء الاصطناعي
 

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل HyperOS 4، مع مجموعة من أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شاومي.

ومن أبرز هذه المزايا المساعد الجديد Super XiaoAI 2.0، الذي تقول الشركة إنه قادر على تذكر المعلومات، وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا، والعمل عبر أجهزة شاومي المختلفة.

كما تحصل الشاشة الخلفية على مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار توجه شاومي إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في تجربة استخدام الهاتف، بدلًا من حصرها في وظائف الكاميرا فقط.

أسعار Xiaomi 18 Pro


يبلغ سعر Xiaomi 18 Pro في الصين حوالي 842 دولارا، وفق الأسعار المعلنة.

وتأتي خيارات الهاتف على النحو التالي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بـ 842 دولارا.

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: بـ 982 دولارا.

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: بـ 1122 دولارا.

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: بـ 1263 دولارا.

أما Xiaomi 18 Pro Max، فيبدأ سعره من 982 دولارا.

Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro شاومي Xiaomi 18 Pro Max HyperOS 4 أسعار Xiaomi 18 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

كرتونة البيض

ارتفاع مفاجئ.. لماذا صعدت أسعار كرتونة البيض بالأسواق؟

صورة أرشيفية

شكاوى من انتشار "البق" بمدرسة بالزاوية.. والأهالي يستغيثون: صحة ولادنا في خطر

وزير الري

الري: التوجيه بسرعة تنفيذ أعمال الحماية والتكريك لبحر يوسف

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد